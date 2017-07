Destacado entrenador cajemense emigra a Mexicali

Carlos Manuel Arenas Beltrán es el nuevo entrenador de Zorros del CETYS

Por: Joel Luna

Después de permanecer varios años como asistente del coach de basquetbol de Potros ITSON que tenía al frente a Juan Francisco Cárdenas Hidalgo, Carlos Manuel Arenas Beltrán recibió la oportunidad de su vida y no lo pensó dos veces, ya que a partir de esta semana es el nuevo entrenador del equipo varonil de basquetbol Zorros del CETYS Universidad, campus Mexicali.

Con un amplio currículum de éxitos, incluyendo incursión como coach en el CIBACOPA con los desparecidos Trigueros de Obregón y asistente con el actual campeón Halcones de Obregón, Arenas Beltrán llega a una institución donde hay gran material humano y donde buscará trascender como entrenador, demostrando el porqué la decisión que recae en su persona.

La determinación de Arenas no fue fácil, ya que tuvo que dejar a tres equipos para estar con Zorros: Al del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON), al Tecnológico de Monterrey Preparatoria Campus Ciudad Obregón, y el de Secundaria del Colegio SENDA, escuelas de gran nivel académico y deportivo.

Sus principales metas con Zorros son clasificar en los Nacionales de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE) y el Consejo Nacional del Deporte (CONNDE); posicionar al equipo como el mejor de la región, y realizar un buen trabajo en el proyecto de inclusión de la Asociación Nacional Atlética Universitaria de Estados Unidos (NCAA, por sus siglas en inglés).

El coach está consciente de que se pierde y se gana, pero que el mérito en los buenos resultados es de los jóvenes deportistas que se encuentran en la cancha: “Yo no puedo encestar el balón o defender el territorio, pero les doy las herramientas para que lo hagan; además, los muchachos están muy bien preparados”, señaló.