Cae uno en auto robado

Recuperan dos más:

Por: Antonio Aragón Valenzuela

En acciones por separado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a una persona que tripulaba una camioneta con reporte de robo; además, aseguraron otras dos unidades motrices birladas en distintos sectores de esta ciudad.

El detenido responde al nombre de Epifanio, de 50 años de edad, quien conducía una pick up de la marca Nissan, modelo 1994, en la cual se desplazaba por la calle 10, entre CTM y Ejército Nacional, cuando fue detectado por elementos de le Delegación Sureste perteneciente a la SSPM.

Debido a que dicho vehículo no portaba placas de circulación, los agentes preventivos le pidieron al conductor que detuviera su marcha y al solicitar la documentación, este no traía.

Dadas las circunstancias, solicitaron información de la Nissan en el banco de datos Plataforma México, donde resultó que tenía reporte de robo desde el año 2009, en Mexicali.

El vecino de la colonia Luis Echeverría, en Benito Juárez, fue llevado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y turnado a la instancia correspondiente, al igual que la camioneta.

LOS OTROS AUTOS ASEGURADOS

Por otra parte, otro de los vehículos recuperados es un sedán de la marca Chevrolet, tipo Chevy, modelo 2003, el cual abandonaron la madrugada de ayer en la calle Segunda, al poniente de la Meridiano, en el Ejido Tepeyac (Campo 2).

Dicho automóvil le había hurtado el pasado domingo a una vecina del fraccionamiento Cedros Dos, cuando lo tenía estacionado en calles de la colonia Urbi Villa del Real.

Igualmente, agentes preventivos aseguraron una camioneta de la marca Chevrolet, modelo 2006, que le había sido robada el pasado domingo 14 del presente mes a un vecino de la colonia Miravalle.

El Chevy fue birlado en la calle Morelos y Kino, y localizado en el poblado de La Tinajera.

Foto.- Recupera