Unos a favor otros en contra

La polémica por el nuevo hospital

Por: Demian Duarte

Ante el anuncio del nuevo Hospital General Sonora, tras la visita a Hermosillo el 23 de junio pasado en Hermosillo del secretario de Salud, José Narro Robles, en el que se invertirá mil millones de pesos, los ciudadanos residentes de esta ciudad capital entraron en una polémica discusión por su ubicación.

Tal como se anunció, la construcción del nuevo hospital de especialidades médicas se tiene proyectada la edificación en un predio ubicado al poniente de Hermosillo, específicamente en bulevar Colosio y Quintero Arce, y a un costado del Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte.

Residentes de casas-habitación de colonias como: Campanario, Campo Grande, Casa Grande, Compostela, La Rioja, Los Lagos, Nazareo, Obispos, La Encantada, Paseo de las Misiones, Puerta Grande, Salvatierra y Villa de Parras alertaron sobre el nuevo proyecto de construcción a través de sus cuentas de WhatsApp y convocaron a una reunión informativa entre los diferentes comités de vecinos.

En dicha reunión, a la que asistieron 12 personas, se acordó hacer llegar una carta a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, exponiendo su desacuerdo a la cimentación del nuevo nosocomio.

En la misiva entregada en la oficina del Ejecutivo Estatal, recibida el 13 de julio del presente año, en la que se solicita la reubicación del hospital y se aborda como asunto la inconformidad de su ubicación, además el rechazo fehaciente de algunas familias que habitan en dicha zona, se hizo acompañar con un anexo de 115 hojas que integraron las firmas de mil 006 personas opositoras del nuevo hospital general de especialidades.

En su exposición de motivos, los inconformes con dicho nosocomio destacan: Inadecuadas vías alternantes para el flujo vehicular, mal acceso para ambulancias y escasa presencia de rutas de transporte público, la presencia de socavones sobre el bulevar Colosio en época de lluvia, el bajo nivel socioeconómico de las personas que asistiría a dicho hospital, el cual no corresponde a esa zona residencial; la presencia de parientes de dichos enfermos de bajo estrato social, quienes no contarían con suficiencia económica para pagar un lugar donde pernoctar, inseguridad, presencia de indigentes, y la afectación a futuras inversiones en la zona.

Por otra parte, entre los mensajes divulgados a través de grupos de WhatsApp de dichos residentes van desde la preocupación por el cambio de esquema de zona residencial, hasta la presencia de vendedores ambulantes, disturbios vehiculares y gente solicitando apoyo para sus necesidades.

De la misma forma, un grupo de residentes se dio a la tarea de colocar 15 mantas en diferentes puntos del boulevard Colosio y en las entradas a la zonas habitacionales, que a la letra dice: familiasunidas (Sic)… DEL SECTOR COLOSIO PONIENTE (Sic)… #ReubiquenElHospital (Sic).

Mediante su cuenta de Twitter, la cual cuenta con 91 seguidores y 53 tweets, se ha divulgado la colocación de mantas en la vía pública, y entre los seguidores de esta red social se encuentra el subdirector de Comunicación Social del Congreso del Estado, Jorge Angulo, quien además fungió como director de Comunicación Social del ex alcalde de Hermosillo, Alejandro López Caballero, así como su cónyuge Miyoshi Katsuda, quien es asistente de la diputada local, Carolina Lara Moreno. En tanto, en Facebook han recabado al momento 675 seguidores, en el que destaca el ex presidente municipal panista de la fronteriza ciudad de San Luis Río Colorado, Florencio Díaz Armenta, quien tiene una propiedad en la zona, al igual que el actual presidente municipal de esa frontera, Enrique Reina, y las diputadas por del Distrito 1 con cabecera en San Luis, Lina Acosta Cid y Célida Teresa López Cárdenas, de Puerto Peñasco.

A raíz de una nota informativa divulgada en internet y redes sociales, se generó una ola de comentarios a favor y en contra entre los cibernautas, de las que se presentan algunas a continuación:

*Domingo Valdez Gómez: “Expresen bien sus expectativas…, no es estar en contra de un hospital, sino en contra de lo que conlleva: Casetas de lámina chamagozas de vendimias, gente rondando, vehículos mal estacionados expuestos a ladrones, gente durmiendo y haciendo de uno y dos en las banquetas, depreciación del valor de las propiedades, vendedores ambulantes, pordioseros, perros vagos, fauna perniciosa, etc….” (Sic)

*Carmen Bojórquez: “Pe, pero ..Pero que le pasa a la gente de Hermosillo? Acaso no ven qué clase de ciudad tenemos y andar con esos remilgos? Años luz en planeación urbana, áreas verdes y drenaje pluvial nomás para empezar …Y? Cuando empiezan a exigir todo eso para que entonces si, peleemos por esas jaladas postineras”. (Sic)

*Omar Aguilar: “De acuerdo con tu comentario vecino y la verdad es que incluso me ofendió como se expresó alguna gente respecto a los posibles usuarios del hospital, pero veo también un sin número de comentarios donde nos dicen comentarios que no queremos juntarnos con la chusma, que nos creemos ricos, que queremos gente de nuestro nivel, creo esto es ignorancia en mi opinión. En particular pediría un buen plan de desfogue porque realmente es un caos simplemente salir a dejar niños a escuelas, ir al trabajo etc. Para mí el hospital general, privado o mall que pudieran construir generaría el mismo problema si no dan más opciones de desfogue ya que ni el Colosio ni Navarrete ni García Morales son suficientes igualmente Quiroga y mas Quintero Arce se hace un cuello de botella. Para mí el proyecto debería ser mas integral es decir no solo hospital sino ampliación de bulevares y/o rutas alternas para rodear la zona si ocupáramos, sé que mucha gente de otros sectores discriminan por creernos más ricos pero yo creo que es porque ellos se creen más pobres y lo son todo sentido de la palabra no económico lo mismo para los vecinos del sector que piensan que el problema del hospital es por gente de otro nivel. Para mi igualmente pobres tanto uno como el otro”. (Sic)