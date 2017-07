Temen indígenas a división que provoca la política

Por: Roberto Aguilar

Hay una gran división entre hermanos de la Etnia Mayo, siendo las ideologías políticas la principal causa de esta situación que está haciendo mucho daño, dijo Miguel Ángel Ayala Álvarez.

El gobernador tradicional del Municipio de Etchojoa, reconoció que ante los tiempos por venir como son los procesos políticos, la gente se comienza a mover, por lo cual hay que reforzar la tranquilidad y hermandad entre las familias de la etnia.

Para ello, se sostienen pláticas con liderazgos comunitarios dentro de la estructura tradicional exhortándolos a evitar ese tipo de participaciones directas que en nada les sirve a ellos.

“Le pedimos a los hermanos yoremes que no se metan mucho a la política, sólo nos trae divisionismos, por lo que tenemos que mantenernos a la vanguardia y apegados a los usos y costumbres”, expresó.

Agregó que lo ideal es mantenerse con distancia, escuchar y en su momento elegir a quien mejor les parezca; “Sin intromisiones de nadie de nosotros, porque es muy triste que los dividan y se lleva ese problema a todos los grupos tradicionales, por lo que ellos piden también el respeto a los hermanos yoremes quienes pueden estar en sus citas para escuchar, pero no tomar partido por nadie”.

Dentro de la crisis que viven los residentes de los pueblos ancestrales, lamentó que aún a estas fechas el Ayuntamiento no les cumplió el pago de los oficios que desde Semana Santa les adeuda, ya que ellos manejaron los cobros de uso de suelo durante las fiestas en la plaza indígena, que es de ellos, por lo que acuden por esos recursos para cumplir esos compromisos que tiene la Iglesia, pero les salen con evasivas y hasta la fecha no responden con esa parte.

Expresó que el compromiso de entregar ese dinero como parte del 50 por ciento que le toca al templo se lo echó esta vez el Gobierno Municipal, pero no cumplen, a pesar que los traen a puras vueltas a la Secretaría del Ayuntamiento que ocupa Gregorio Ontamucha Valenzuela, a quien señalan no dar seriedad para pagar los más de19 mil pesos que les deben a los oficios, entre ellos los danzantes y músicos de las fiestas, a quienes por razones ajenas a ellos les quedan mal y eso es malo.