Registran 9 casos de extorsión en Sonora

Por: Mónica Miranda

Un total de nueve personas han sido extorsionadas en el último mes. De acuerdo con el reporte de la Dirección General del C4, las víctimas fueron ciudadanos que no contaban con la aplicación antiextorsión, informó David Anaya Cooley.

El director del C4 en Sonora dijo que en junio se han registraron 333 intentos de extorsión y a la fecha la aplicación tiene detectados mil 366 números extorsionadores en la base de datos. La cifra de usuarios que han bajado esta herramienta a su dispositivo móvil es de 36 mil 566 en todo el Estado.

“Ha disminuido la cantidad económica de depósitos, pero también el número de extorsiones, porque ya no es tan redituable hablar a Sonora. La idea es que no hablen y que no depositen en extorsión telefónica”.