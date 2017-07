Pescadores ribereños piden levantar veda de camarón en agosto

Por: Luz del Carmen Paredes

Pescadores ribereños piden levantar la veda del camarón a finales de agosto y no esperar a septiembre, cuando se presentan los fenómenos naturales.

Señalaron que el objetivo es tener buena captura, y no entrar cuando las condiciones climáticas no permiten ni salir a la mar y el crustáceo se esconde.

En septiembre se registran los vientos fuertes de los huracanes, por lo que podrían aprovechar este margen de tiempo para salir a la captura del crustáceo y tener mejores resultados, “es la temporada que esperamos los pescadores, para salir de las cuentas y tener un margen de utilidad”.

Resaltó que los primeros días de captura son los buenos, y aunque la temporada es larga, es muy corta en producción.

Los pescadores ribereños coincidieron al señalar que las autoridades deben tomar en cuenta estos factores, ya que son muchas familias las que dependen de la actividad.

Además solicitaron apoyos como los que reciben el sector agrícola y ganadero, ya que la actividad está estancada, “la economía en los campos pesqueros es crítica”.

Los pescadores tienen que buscar financiamiento para rehabilitar las embarcaciones y estar preparados, por lo que reiteraron la solicitud de levantar la veda la última semana de agosto y tener un mayor margen para la captura, antes de la temporada de huracanes.