Exhortan a donar sangre

Por: David Vázquez

En Cajeme hace mucha falta que los habitantes conozcan de la cultura de donar sangre, acto que puede salvar muchas vidas y que muchas de las veces los mismos ciudadanos desconocen del proceso y de los requisitos de la importancia de este acto meramente humano; de ello lo compartieron los doctores Manuel Héctor Castillo y Marisol Baldenebro, responsables del Banco de Sangre del Hospital San José.

La química Marisol Baldenebro explicó que en México aún no tenemos muy arraigada la cultura de donación de sangre, pero a pesar de ello se ha detectado que en la ciudad, cuando tse realiza una campaña para promover entre las personas la disposición de sangre humana y sus componentes para fines terapéuticos, la respuesta siempre ha sido muy positiva.

Sostuvo que como objeción para donar sangre existen muchas preguntas que surgen por el mismo desconocimiento por parte de las personas.

Entre ellas resaltó que es falso que quien dona se debiliten al donar, sino todo lo contrario, la legislación obliga entre dos donaciones al menos que transcurran dos meses, además no permite que los hombres donen más de cuatro veces al año o que las mujeres lo hagan tres veces en ese mismo periodo, “ya que con estos límites el cuerpo humano no tiene ninguna dificultad para reponer casi de inmediato estas donaciones”.

Marisol Baldenebro detalló que tan sólo se lleva entre cinco y diez minutos, dependiendo de las características de las venas de cada donante, además de que las recomendaciones antes de donar es haber descansado por lo menos seis horas antes de la donación, acudir bañado y vestido en ropa cómoda y sin niños; presentarse en ayunas mínimo de seis horas y máximo de diez, donde lo único que puede ingerir es agua, gelatina, jugo o fruta.