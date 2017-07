Bronco celebrará 37 años de trayectoria

Luego de una extensa gira promocional Bronco vuelve a la Ciudad de México para presentarse el 28 de octubre en el Auditorio Nacional, donde festejará 37 años de carrera.

Guadalupe Esparza, Ramiro Delgado, René Esparza, José Adán Esparza y Javier Cantú deleitarán el 28 de octubre a sus seguidores de la Ciudad de México con sus más grandes éxitos: “Con zapatos de tacón”, “Oro”, “Sergio el bailador”, “Libros tontos” y “Que no quede huella”, entre otros.

Este año la agrupación mexicana estrenó “Primera fila”, en el que colaboraron Cristian Castro, León Larregui, Julieta Venegas, Illya Kuryaki and the Valderramas y Lemongrass, material con el que prepararon un tour por el país.

La placa fue estrenada también con motivo de su 37 aniversario y la celebración llegará en octubre al llamado coloso de Reforma, se informó en un comunicado.