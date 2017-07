Ana Brenda comparte su estado de salud

Desde la cama de un hospital, la actriz Ana Brenda Contreras compartió en Instagram un video en el que explica el motivo por el que estuvo internada en el hospital durante siete días.

La actriz explicó que debido a una infección que se complicó, tuvo que permanecer unos días bajo cuidados médicos, y recomendó a sus seguidores que no se aguantaran el dolor y que acudieran al doctor.

”Dicen que si escuchas tu cuerpo susurrar jamás lo escucharás gritar. Después de 7 días internada y buen susto por una infección que se complicó, no voy a llenar aquí de cosas motivacionales. Solo les diré que JAMÁS se aguanten un dolor. La vida es muy corta y la salud tan frágil y eres tu prioridad. Hagan el favor de botar un poquito todas estas cosas y vivan la vida, respiren aire fresco. A ser felices! Y vayan al doctor! Nada de hacerse las machas! Gracias amigos y Familia que estuvieron conmigo en estos días tan complicados sobre todo mi arb @trianacasados que nos dio el susto a mitad de noche. Me queda un mes de recuperación y antibióticos pero bueno, I’m back!”, escribió Ana Brenda al pie del video.