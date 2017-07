VERGONZOSA actuación de México ante Jamaica. Una selección nacional no puede proceder de esa manera. Juan Carlos Osorio tiene un mal concepto de cómo debe de conducirse. Ya el tema de rotaciones lo hace más ya por burlarse de la prensa y de sus detractores; el tipo está actuando ya por capricho, pero ayer quedó evidenciado que no tiene nada en la libretita. México se vio inoperante ante un Jamaica que no presentó nada por ningún lado.

El equipo no tiene pies ni cabeza. No me digan que era México B, porque es más vergonzoso que los etiqueten y los hagan menos de esa manera. Es México y hasta ahí el equipo sea cual sea fracaso.

El auxiliar técnico de Osorio dijo que no fue fracaso esta eliminación. Vamos a esperar en la semana que nos diga qué es entonces.

AYER EN la tan esperada transmisión en vivo de Pablo Santini empezó criticando a Osorio y terminó gritando pidiendo la renuncia del cafetalero y de Decio de María, ambos que para él no tienen nada qué hacer la frente de México.

En cuanto a su análisis del juego, no vimos ni escuchamos nada, sólo se limitó a pedir la renuncia y a despotricar contra el colombiano, que, por cierto, le ha de importar cosa de nada lo que diga el señor Santini.

CAMBIANDO de tema, y dejando a un lado el fracaso de México, les comento que ayer se suspendieron algunas ligas que juegan al aire libre, esto por una fuerte lluvia que llenó los campos de juego de agua, así que de plano no hubo dónde ver acción.

MUY NUTRIDA la función de box del sábado en el Gimnasio Nuevos Valores de Víctor Barrón, donde la Liga Municipal de la especialidad, con Leonardo Fuentes al frente, sigue haciendo un gran trabajo. Nuestra felicitación para esta directiva, que tiene a Cajeme como una potencia dentro del box amateur en el Estado.