Por: José María Cerecer Sánchez

Un líder que siempre ha estado junto a su asamblea y “no los ha dejado abajo nunca”, siempre es reelegido por sus compañeros, esto sucede en los sindicatos de la CTM, tal es el caso de FRANCISCO FIGUEROA BÓRQUEZ, quien el domingo pasado, le fue ratificada su responsabilidad al frente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Kowi. Los estatutos permiten que se registren tantas planillas como los trabajadores quieran, así, sólo se registraron dos, ganó la verde, encabezada por Figueroa y perdió la roja encabezada por CARLOS HURTADO NEYOY, el día de hoy entra en funciones oficialmente ante la empresa, que estaba esperando los resultados de esta democracia sindical, repite pues, dando servicio y atendiendo la problemática de los trabajadores, eso ha sido un factor importante para que le dieran la confianza nuevamente.

Ya se están preparando nuevamente los albergues por si se llegaran a necesitar en las comunidades rurales, esto porque se esperan más lluvias y es necesario bajar los riesgos de la población, esa es la meta inmediata de Protección Civil que encabeza JESÚS EDMUNDO VALDEZ REYES, el levantamiento en colonias y comunidades ya fue hecho y se puso énfasis en los lugares que se inundan, dándole mantenimiento a bombas de desfogue y otros detalles de importancia, afortunadamente, quienes viven en esos lugares, ya tienen práctica en moverse rápido hacia los albergues a las primeras señales.

No sé porqué pero los números de la inflación que nos presentan oficialmente, a quien le pregunto siempre me contesta que tiene desconfianza, pues bien, para este mes de julio, al 7 para ser más exactos, está según el INEGI, en un 6.28% de aumento, lo que más está subiendo de precio o inflándose, son las verduras. Pero la verdad es que todos sentimos que esta va más alta de lo que nos informan, todo sentimos en el bolsillo que todo está más caro cada día. La maraña de números es un enjambre de líneas que nos confunden, por ejemplo se toma en cuenta lo subyacente, lo yacente, las mercancías, los servicios, los agropecuarios, los energéticos y tarifas etcétera, tal parece que todo lo juntan y lo revuelven en una coctelera y entiéndeles chato.

Una verdad de a kilo es que todo se ha complicado con el cotidiano surtir a las empresas que comercializan, las chicas y las grandes, por ejemplo JUAN EMILIO MILLÁN LEYVA presidente de la Unión de Tiangueros “Felipe Bautista González”, asegura que hay crisis económica en la Región del Mayo, ya que este tiempo es malo para miles de familias y comerciantes, durante el mes de junio julio y agosto. Será por ser época de vacaciones largas de verano y no estar en una zona turística, que son las que ahorita tienen zafra, siendo hasta septiembre cuando empiecen recuperarse. Las vacaciones les regresan a la gente y la gente les minimiza la crisis, no hay de otra, ahorita todo “está muerto” lo hemos visto en nuestros recorridos por la región, sí señor.

FEDERICO BARRERAS SOTO, vocero de la Asociación Ganadera Local del Mayo, vocero de la Unión Ganadera Regional de Sonora, asegura que los rancheros se siguen quejando de una severa racha de abigeato y las autoridades no han podido hacer nada con este problema y que castigue a los responsables. En pocas palabras, los ministerios públicos no han podido con el tercio y esto cada vez se pone más duro, lo bueno de esto es que por estas fechas de verano y estiaje, cuando los ganaderos están más pendiente de sus hatos, la actividad de estos baquetones baja, pues los animales no salen tanto a campo abierto, sino los atienden más en corto con agua y pacas de alfalfa y esquilmos, que si no, los rateros no se tientan el corazón para perjudicar a estos productores y las autoridades, bien gracias, medrando y cobrando.