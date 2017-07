Sólo 19 camiones de 42 circulan con aire acondicionado: Félix

Por: Roberto Aguilar

De los 42 autobuses que circulan en la ciudad, sólo 19 cuentan operativamente con aire acondicionado, indicó.

El delegado de Transporte en el sur de Sonora dijo que pese a esta situación donde casi el 50 por ciento de las unidades no cuentan con aire, los usuarios no han dado quejas formales, ni por la nueva tarifa de 8 y 9 pesos.

Por lo tanto, un total de 23 autobuses andan sin este servicio, precisó, estando obligados al cobro del pasaje en 8 pesos.

Cuatro concesionarios hicieron el compromiso de que en aproximadamente 10 días quedarán corregido el equipo de refrigeración para beneficio del usuario, ante la intensa temporada de calor, indicó.

Hasta el momento la delegación no tiene reporte de usuarios por cobro indebido de tarifas, comentó; esto es, choferes que hayan querido cobrar un monto diferente al tipo de servicio que aplica.

“Algo de gran utilidad ha sido que a los camiones les hemos colocado carteles con la tarifa que les corresponde, sean 8 ó 9 pesos, –consideró–, quedó claro al público, sin lugar a confusiones o abusos”.

En cuanto a la tarifa para estudiantes, Félix Ross especificó que entrará en vigor el primer día efectivo del ciclo escolar, el 21 de agosto próximo, con los dos viajes gratis y a partir del tercero una cuota preferencial de 5 pesos.