Prejuicios y clasismo se oponen al nuevo hospital

Por: Demian Duarte

No puedo decir que me haya sorprendido en modo alguno, sin embargo sí que me causa una profunda decepción el hecho de que la sociedad hermosillense no cambie, siga igual, estancada en su clasismo, su rechazo a la solidaridad y a las ganas de avanzar juntos, pero no, las barreras siguen ahí y siguen mostrando porqué permanecemos como una comunidad cargada de prejuicios, clasista y retrógrada.

El tema hoy es sencillo, quizá usted recuerde el nuevo hospital general de especialidades que se anunció con bombo y platillo para instalarse en la capital de Sonora, apenas el 23 de junio pasado, mucho se especuló respecto a cuál sería su ubicación final, hasta que se informó que sería en el polígono que se ubica en la confluencia de los bulevares Colosio y Quintero Arce, justo en el poniente de la capital, una de las zonas actualmente de mayor desarrollo.

Y hasta ahí todo estaba bien, se trata de un gran proyecto de infraestructura, un hospital general de especialidades de grado 3, con instalaciones de avanzada, que incluye equipo para tomografía, diagnóstico por imágenes y los más sólidos avances tecnológicos para atender dolencias de todo tipo, con un sinnúmero de especialistas que trabajarán en más de 70 consultorios. Además incluye helipuerto y 160 camas totalmente equipadas para la atención de los pacientes.

Es una inversión de 1 mil millones de pesos que pone a Hermosillo en materia de capacidad de atención médica a la par con Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, lo que representa un fuerte impulso a la capital en materia de infraestructura médica, ahora que Hermosillo está por alcanzar el hito poblacional del millón de habitantes.

Pero sabe que algunos de los vecinos del llamado “sector Colosio Poniente” de Hermosillo de inmediato pararon antenas, en busca algunos de sacar raja política del tema, otros por su naturaleza, e hicieron salir de sus escondites los más oscuros sentimientos como el desprecio por los demás, los prejuicios, la xenofobia, al señalar que se oponen porque la presencia del hospital, no la quieren en su sector porque les va a bajar la plusvalía de sus viviendas.

Y mire, eso no es lo peor, ni lo que más agravia, sino el tipo de calificativos que utilizan contra las personas que en su ignorancia asumen que se atenderán ahí, personas sin acceso a los servicios médicos privados o sin prestaciones, que además sus familiares vagarán por las calles como mendigos, pidiendo dinero a quien se encuentren, y que en el primer descuido les van a robar su tranquilidad, cuando no sus bienes, porque además asumen que esas personas harán sus necesidades en la calle, dormirán donde puedan y quién sabe qué rosario adicional de estulticias.

Además, claro, de los puestos —esos horrorosos “puestos de lámina chamagosos de grasa”, como me dijo alguien que se opone al hospital por el Facebook— yo la verdad es que no pude menos que horrorizarme y avergonzarme de mucha de la gente de mi ciudad.

Mire, yo mismo soy vecino del sector en donde se va a construir el hospital, vivo en uno de esos desarrollos estilo privada que se ubican en el “Colosio Poniente”, sin embargo a diferencia de algunos de mis vecinos, entiendo que se trata de un gran proyecto, una obra que va a contribuir al desarrollo de la capital de Sonora y que la llevará a los niveles que le corresponden como gran urbe, centro y eje de la región noroeste de México.

Yo estoy a favor del nuevo hospital, para empezar porque conozco que el actual ya rebasó su vida útil y porque comprendo que el nuevo hospital de especialidades será superior a cualquier clínica u hospital privado que existe o pueda existir en Hermosillo o Cajeme, y porque al final de cuentas se trata de atender un derecho que toda persona tiene a través de él que es el derecho a la salud.

De verdad la capacidad de asombro es algo que los periodistas no debemos perder, sin embargo en este caso debo confesar que la calidad moral de muchos que se hacen llamar buenos ciudadanos, personas muy religiosas, solidarias y bondadosas por definición, me ha hecho reflexionar respecto al tipo de sociedad que somos y cómo es que en función de un interés superlativo como es la plusvalía de unas cuantas casas y terrenos (que encima de todo ni siquiera está en riesgo, sino todo lo contrario), estamos rodeados de personas que son capaces de perder la vertical, el respeto por ellos mismos y hasta la cordura.

Mire, el sector en donde se ubicará el nuevo hospital, es muy cercano al aeropuerto, se ubicará frente a un manicomio, como es la Cruz del Norte, en terrenos que son propiedad del Gobierno del Estado de Sonora y donde por décadas no ha habido más que cachoras.

Alrededor surgieron de repente algunas colonias de nombres rumbosos, como Villa de Parras, La Rioja, La Encantada, Corceles, Paseo de las Misiones, Castello, Obispos y Campo Grande, entre otras, además de un estadio de beisbol construido durante el Gobierno de Guillermo Padrés llamado “Estadio Sonora”, pero hay muy cerca otras instalaciones de infraestructura muy grandes, el Aeropuerto Ignacio Pesqueira, nos queda a 2 kilómetros, una subestación de la CFE está enfrente de mi colonia y una planta de ciclo combinado está a pocos kilómetros de aquí, hay hoteles, supermercados, incluso a un lado está el desfogue del drenaje de toda la ciudad.

Lo curioso es que nunca antes nadie emitió una queja o algo parecido, quizás alguna maldición contra los embotellamientos que representan los juegos de Los Naranjeros y alguna mentada por los baches, o los socavones que periódicamente aparecen. Sin embargo es hasta ahora que la supuesta amenaza es que vengan personas de lo que muchos asumen es otro estrato social, que se dan estas deplorables manifestaciones de rechazo.

De verdad yo espero que ninguno de mis prósperos vecinos necesite nunca la atención de la sala de urgencias del nuevo hospital, porque será una pena para él y su familia haber mostrado tal nivel de mezquindad, siendo que para todos los que vivimos aquí, para todo Hermosillo y para todo Sonora, el nuevo hospital es una paso al frente.

Correspondencia a [email protected]

En Facebook Pasión por los Negocios

En Twitter @demiandu