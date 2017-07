Pescadores del Oviáchic mantienen compás de espera

Demandan la intervención de las autoridades para retirar permisos federales

Por: Luz del Carmen Paredes

A fin de evitar enfrentamientos, los pescadores rivereños de la Presa Álvaro Obregón (Oviáchic), y autoridades tradicionales de la Tribu Yaqui, demandan la intervención de las autoridades de Pesca.

Juan Beltrán Minjarez, explicó que los pescadores decidieron esperar a que sean las autoridades las que saquen a los pescadores foráneos que cuentan con permisos federales, pero que no pertenecen a las comunidades ribereñas.

El presidente suplente del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales de Buenavista, subrayó que originalmente los permisos federales se entregaron para la comercialización del pescado, no para su captura.

Precisó que son 20 cooperativas con 308 permisos de pesca las que están en el padrón y cuentan con permiso estatal para la explotación del represo, el resto son pescadores foráneos que deben salir de la actividad.

Apuntó que todos los pescadores pertenecientes a las 20 cooperativas ya están trabajando en la captura, así como los foráneos que se amparan con los permisos federales.

“Estamos esperando que las autoridades tomen cartas en el asunto, hay un acuerdo, pero es definitivo que no queremos que gente que no pertenece a las comunidades ribereñas de la presa sigan pescando”, reiteró.