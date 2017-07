Niega yerno de Trump colusión con Rusia

Jared Kushner, yerno del presidente de EU, Donald Trump, volvió a negar en forma categórica haberse coludido con los rusos para afectar el curso de la elección presidencial, al brindar aquí su primer testimonio sobre la controversia ante investigadores del Congreso.Jared Kushner, yerno del presidente de EU, Donald Trump, volvió a negar en forma categórica haberse coludido con los rusos para afectar el curso de la elección presidencial, al brindar aquí su primer testimonio sobre la controversia ante investigadores del Congreso.El yerno y asesor especial de Trump dijo en cambio que el triunfo de su suegro durante las elecciones del pasado 8 de noviembre fue resultado de la habilidad de éste para superar a Hillary Clinton y los demócratas en alcanzar a los votantes estadounidenses.“Donald Trump tuvo un mejor mensaje y desarrolló una campaña inteligente y es por eso que ganó. Sugerir lo contrario, ridiculiza a quienes votaron por él”, acusó Kushner ante reporteros, luego de ser sometido durante más de dos horas a interrogatorio por personal del Comité de Inteligencia del Senado.En un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario pareció incluso arremeter contra su procurador general, Jeff Sessions.“Por qué no están los comités (del Congreso) e investigadores, y por su puesto nuestro acosado A.G. (procurador general) viendo los crímenes de la torcida Hillary & relaciones con Rusia”, indicó el mandatario.Como lo hizo antes en una declaración de 11 páginas presentada al Comité, Kushner repitió su negativa de que haya tenido contactos inapropiados o que sus negocios tengan un beneficio económico facilitado por Rusia.“Quiero ser claro: No me coludí con Rusia. No sé de nadie en la campaña que lo hiciera. No tuve contactos inapropiados. No dependo de fondos rusos para mis negocios y he sido totalmente transparente en facilitar toda la información solicitada”, apuntó. Insistió que siempre ha tenido disposición para colaborar con las autoridades desde que su nombre fue ligado con la controversia, en marzo pasado.