Por: José María Cerecer Sánchez

Los negocios para los criadores de cerdos en el Mayo, se les están mejorando, y es que actualmente ha exportado hacia los EU y otros países, nada más de enero a mayo de este año, 32 mil toneladas, mucho mejor que en años pasados, MANUEL MARTÍN SANTINI IBARRA Presidente de la Asociación de Porcicultores de Navojoa, comenta que si bien las exportaciones han subido, es necesario continuar con el control de calidad, porque si no, podrían regresar al desequilibrio, son mercados muy exigentes, esto se debe a que están trabajando duro, sin duda, es de reconocerles tanto a trabajadores, directivos, como a inversionistas, todos han ido aprendiendo y mejorando sus métodos al paso del tiempo, nada es gratis.

Una reacción “muy humana” es que no te guste que te hagan a ti, lo mismo que tú le estás haciendo al otro. Recientemente Israel restringió el paso de musulmanes a las mezquitas, después que musulmanes dieran muerte a dos militares en el área y los árabes, pusieron el grito en el cielo, lo menos que dijeron es que Israel estaba jugando con fuego si persistían en la restricción, dijo y juró el secretario general de la Liga Árabe y ex canciller egipcio, AHMED ABUL GHEIT, pero además agrega que los judíos están llevando estas acciones a una guerra santa, si cuando ellos hasta han bautizado sus mortales ataques como “El Yihad” que se traduce literalmente como “Guerra Santa” y cuando además, estos Yihadistas han tronado iglesias completas de templos cristianos y judíos ¿eso sí se vale? La locura de la guerra, les cierra ojos, oídos y entendimiento a las personas involucradas. Por tal motivo el Papa FRANCISCO, ha hecho un llamado a la moderación y al diálogo y es que estos se pasan, pues también murieron por el lado musulmán, tres jóvenes y tres colonos judíos, invitó a todos a la oración, para que el señor inspire a los mejores propósitos de conciliación y paz. A palestinos y judíos la historia los alcanzó.

Mientras tanto en Navojoa RAMIRO FÉLIX ROSS, Delegado de Transporte en el Sur de Sonora, da a conocer que del inventario de 42 camiones que le dan servicio a la ciudad, solamente 19 cuentan con aire acondicionado y que los usuarios, sin protestar aún, pagan 8 ó 9 pesos según al carro que se suban, pero lo mejor de esto es que cuatro concesionarios se comprometieron a que en menos de 10 días, sus 4 camiones traerán A/A, lo que hace que les reconozcamos cuando menos su compromiso, esto ya quisieran verlo usuarios de otras ciudades, en cuanto a los estudiantes, por ejemplo, en cuanto regresen a clases, tendrán sus dos pasajes gratis diarios y los extras les costarán 5 pesos, lo que se dejará sentir del 21 de agosto en adelante, vamos a ver si los concesionarios de Obregón y Hermosillo, cumplen igual, de veras que algunos protagonistas de este servicio, se han convertido en un verdadero dolor de cabeza.

Las temperaturas por estos días estarán alrededor de los 40 grados centígrados, nada especial, pues estamos en pleno verano, lo que sí es bueno para nosotros por estas latitudes, es que seguirán las lluvias, que en un clima semidesértico como el que tenemos, esto es oro molido, las lluvias estarán “a medio brazo”, lo que en el argot beisbolístico quiere decir, tendremos agua ni poca ni mucha, los estimados van de 25 a 75 milímetros, bueno para que se repongan las presas de embalse y para que salgan baches como hormigas. Esto lo informa la Unidad de Protección Civil Estatal, lo que nos deja más tranquilos y esto se debe a que hay fuerte inestabilidad atmosférica, combinado con un canal de baja presión, sobre la península de Baja California y el Golfo de California y ni modo.

¿Sabe usted amigo lector, quién ha hecho el manejo de los gastos que los partidos políticos realizaron en la elección pasada en el Estado de México, no? Pues se trata de EDUARDO GURZA CURIEL, muy bien, es papá de la ex diputada del PRI mexiquense ALEJANDRA GURZA LORANDI, el esposo de esta es DAVID KORENFEL FEDERMAN, amigo íntimo de EPN, su yerno fue presidente interino de Huixquilucan, al pedir licencia su jefe para dirigir el PRI, CARLOS IRIARTE, esto por encargo del Gobernador ERUVIEL ÁVILA también alguna vez fue funcionario cuando ALFREDO DEL MAZO fue presidente municipal. Su dictamen será como presidente de la unidad técnica de fiscalización del INE, clave para que el mismo INE entregue la carta de mayoría en el Estado de México, ahora diga usted ¿Ganará Del Mazo Maza, cuál será su veredicto?