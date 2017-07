Por: Joel Luna

Lo dicho ayer se manejó que los dueños le pedirían la renuncia a Juan Carlos Osorio, serán días muy tensos en la FMF, mientras Decio de Maria ratifica y respalda al colombiano, la junta de dueños parece que no está contenta con el trabajo del Osorio y ellos son los que mandan.

Hay muchas opiniones encontradas con este tema, pero mientras sigan haciendo esto un tema de seguridad nacional, otros temas como el beisbol y su problemática no serán vistos con seriedad en los medios nacionales, no es posible que el espacio sea tan poco el que se le da al deporte rey en México.

Se prenden los focos ámbar en las filas de los Dodgers de los Ángeles, su estrella Clayton Kershaw está fuera de circulación por 6 semanas, una dolencia en la espalda que puede alargarse por más días, la escuadra va resentir la ausencia de la estrella de pitcheo, vamos a ver en lo anímico que tanto les afecta.

A los seguidores de este su matutino favorito, les comento que estamos haciendo unos ajustes para bien del periódico, usted amigo lector seguirá disfrutando de la mejor sección deportiva de la región.

Muy dividas las opiniones sobre la calendarización de la mexicana de verano, el sábado pasado en reunión con varios amigos, se dividieron las opiniones, algunos aseguraban que no pasaba nada que la liga mexicana iba seguir sin problemas, algunos otros opinaban que la Liga Mexicana del Pacífico batallara a partir de esta situación, lo cierto es que la dirigencia de la liga está trabajando a marchas forzadas para que esta situación no afecte la mejor liga de México.

Son muchas personas las que preguntan sobre el problema que se suscitó en días pasados con la dirigencia de la Liga Municipal, el presidente de la liga incurrió en una falta que ameritaba su renuncia y un castigo de parte de la comisión de honor y justicia.

Hasta ahorita el tipo sigue nadando de muertito y haciéndose como que la virgen le habla, paseándose como si no hubiera pasado nada en la liga, que desfachatez de tipo la verdad.