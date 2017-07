Por: Miguel Ángel Vega C.

Llamada vespertina del tesorero de la Sociedad de Usuarios del Distrito de Riego, oriundo del Campo 60, SERGE ENRÍQUEZ TOLANO, para revelar que ayer se llevó a cabo una reunión en el Comité Municipal del PRI en Bácum, donde por primera vez en la historia se acordó por unanimidad el cambio de presidente de ese instituto político, recayendo la responsabilidad en DANIELA FLORES CORONADO para la presidencia, mientras que en la secretaría general le tocó tomar la batuta a MARIO AMPARANO, quienes en fecha próxima deberán rendir protesta del cargo. Entre otros comentarios que nos hizo el también prominente agricultor, dice que como este logro no había tenido precedente, representa una señal inequívoca de que llegarán fortalecidos para el siguiente proceso electoral, albergando esperanzas fundadas de que el tricolor recupere ese Municipio, toda vez que asegura que las veces que se ha perdido ha sido precisamente por las divisiones internas que han minado la fuerza del partido, lo cual ha sido aprovechado por la oposición para sacarlos de Palacio. Por cierto recordamos que en el pasado proceso electoral, le afectó gravemente al tricolor la deslealtad del entonces presidente municipal EFRÉN ROMERO ARREOLA, quien siendo priísta de pronto dio la sorpresa que se unía al entonces aspirante a la gubernatura por el PAN, JAVIER GÁNDARA MAGAÑA, que por cierto la perdió y se convirtió en un cadáver político porque el blanquiazul quedó en ruinas y ni modo de pretender regresar al PRI……………..

Este fin de semana nos tocó circular por la carretera Internacional un tramo en el que atravesamos tres casetas de cobro, Esperanza, Fundición y La Jaula, y constatamos que efectivamente siguen tomadas por un grupo de manifestantes que dejaron el paso libre a los automovilistas que encantados de la vida dejamos de pagar 69 pesos en cada caseta de robo, que en ida y vuelta estamos hablando de 6 impagos que multiplicados por 69, dan un total de 414 pesos. Lo que notamos claramente es que los grupos son muy reducidos en cada caseta, por lo que hace falta que otras organizaciones como la que lidera le oriunda de Quiriego, ALBA LUZ BORBÓN FLORES, se sumen a esa lucha y no le vuelvan a permitir a CAPUFE que nos vuelva a robar en esos lugares, que además son inconstitucionales, razón por la que ninguna autoridad se atreve a quitar a los manifestantes que dejaron el paso libre, toda vez que ninguna ley les favorece. Por otro lado la gente ya abrió los ojos, porque sabe que esas carreteras fueron construidas con nuestros impuestos y no tenemos porqué pagar ningún cinco al transitar por ellas. Pero sabe también que además el dinero que le cobran a los automovilistas al pasar, no lo destinan al mantenimiento de las rúas que en el caso de la carretera 15 de Sonora, la dejaron caer horrorosamente, al grado de llenarse de zanjas, baches, cunetas y hoyancos, que han provocado la muerte de decenas de personas, enlutando a infinidad de familias sonorenses y de otras latitudes, hasta uno que otro turista norteamericano. Por otra parte, justo es recordar que una de las buenas obras que hizo el exgobernador EDUARDO BOURS CASTELO, fue iniciar las gestiones para construir de cemento la carretera Estación Don-Nogales, que por cierto se inició en al sexenio panista de GUILLERMO PADRÉS ELÍAS y se continúa en el Gobierno de CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO, pero desgraciadamente cuando no es por una cosa, es por otra, pero los viajeros no han dejado de morir en dicha rúa. Las últimas muertes se las achacan a la falta de señalamientos en los tramos en construcción, por parte de la SCT. Por fortuna todo indica que esa mortandad humana irá a la baja, porque a decir verdad en los tramos concluidos como en el de Navojoa-Obregón y viceversa, es un privilegio conducir, sin tener que sortear la cochinada de carretera que padecíamos………..

Nos llegan informes de que el abogado y empresario cajemense JULIO CIBRIÁN, se lanzará por la candidatura a la Presidencia Municipal abanderado por el PAN y tenemos entendido que ya se anda moviendo al respecto. Pero algunos compañeros periodistas sugirieron que le preguntásemos a la señora IRENE MANZO REYES (reclusa en el CERESO local), si votaría por él en caso de lograr la candidatura. Plooop.