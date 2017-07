J.C. RUIZ

En un pueblecito italiano que se llama Crema, se produjo esta nota sobre un niño que no puede hablar y que, a los once años, tiene esperanzas de lograrlo escalando el Monte Blanco, que es la más alta cima de Europa. La nota dice así: “Lucio Galli, un niño mudo de once años comenzó a escalar el Monte Blanco, la cima considerada más alta de Europa, con la esperanza de recuperar el habla en las alturas. Acompañado del alpinista profesional Giacomo Marcorini, que guía la “expedición terapéutica”, otros dos escaladores, un sicólogo, una enfermera y tres familiares, Lucio espera recuperar durante la escala, la facultad de hablar, perdida hace nueve años. La fase final en la que se espera se produzca el “milagro”, será afrontada sólo por Marcorini y el paciente.

¡Sería magnífico que el niño Lucio recobrara el habla, lo deseamos de todo corazón, pero en el caso de que resultara infructuoso su ascenso al Monte Blanco, y que bajara MUDO, todavía, le sugerimos a sus médicos que se lo traigan a México y se lo dejen a Sahagún Baca un par de horas y podemos jurar que saldrá hablando más tupido que un diputado del PESEUM!…