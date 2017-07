En observación perros que devoraron a mujer

Por: Mónica Miranda

Ayer autoridades de atención canina y felina informaron que las mascotas que devoraron el cuerpo de una mujer de 74 años el fin de semana en la colonia Centro, se mantienen en observación y la reacción que tuvieron fue porque estaban hambrientos.

María Irma tenía 17 perros a su cuidado, cinco de ellos murieron, dos escaparon y 10 están en monitoreo por personal especialista.

“Los perros devoraron a la señora debido a que estaban hambrientos, incluso cinco de ellos murieron por no consumir alimentos durante días”, señaló el director del centro de atención canina y felina, Ariel Félix Ortiz.

Reiteró que la septuagenaria no falleció por ataque de las mascotas, si no que los caninos comenzaron a comérsela una vez que ella ya no tenía vida.

Explicó que los animales al permanecer por días sin comida, devoraron el cuerpo de la mujer por instinto de supervivencia.

El funcionario informó que en este momento tienen en observación a 10 de los 17 perros que mantenía, cinco de ellos murieron y dos no han podido ser capturados.

Agregó que anteriormente el centro de atención canina y felina ya había recibido denuncias de vecinos por el número de animales que albergaba la señora; sin embargo, nunca se le aplicó alguna sanción.