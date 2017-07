“Chicharito” se pone la del West Ham

El club de futbol West Ham oficializó su contratación y presentó ayer lunes al atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández, al que le extendió un acuerdo por 3 años, el cual comenzará con la temporada 2017-2018.

Todavía sin definir qué dorsal utilizará, “Chicharito” posó con la playera de los “hammers“, de la Liga Premier inglesa, luego que se llegó a un acuerdo con el club alemán Bayer Leverkusen por 16 millones de libras esterlinas.

“El West Ham United FC tiene el placer de anunciar la firma del delantero Javier Hernández, proveniente del Bayer Leverkusen por la cantidad de 16 millones (de libras esterlinas)”, anunció el club en su portal oficial, el cual estrenó ayer con versión en español.

Tal y como ocurrió en su primer aventura por Europa en 2010, con Manchester United, Hernández presumirá el apodo de “Chicharito” en la playera, a pesar de que en Inglaterra son pocos los sobrenombres que se utilizan, sin embargo el del mexicano prácticamente es una marca y muy popular.

El jalisciense se pondrá a las órdenes del técnico Slaven Bilic de forma inmediata, por lo que alcanzará al resto del plantel en Alemania, donde continúa con su etapa de pretemporada.

“Estoy muy feliz de llegar al West Ham United. Para mí, la Premier League es la mejor liga del mundo y, cuando me llegó la oportunidad, no podía esperar para firmar con el club”, declaró, contento, el delantero tricolor.

Por su parte, el co presidente David Sullivan se dijo encantado por el fichaje del mexicano: “Estamos encantados de darle la bienvenida a Javier como la última gran incorporación del West Ham United”.

Destacó los esfuerzos que se han hecho para que los “Hammers” cuenten con un plantel competitivo de cara a la próxima temporada, “después de las llegadas de Pablo Zabaleta, Joe Hart y Marko Arnautovic, él es otro jugador de primer nivel que aportará una enorme experiencia y calidad al club”.