Accidentes de tránsito se triplicaron a partir de junio

Por: Roberto Aguilar

De tener un promedio de 20 accidentes de tránsito por mes, a partir de junio se dispararon a 60, señaló el jefe de socorros de la Cruz Roja, Francisco Javier Barreras Peralta.

“Primero empezamos con un promedio de 20 accidentes al mes, pero a partir de junio empezamos a atender 60 accidentes; esto se debe a que los jóvenes salen de vacaciones y estos aumentan el consumo de alcohol”, abundó.

Precisó que de enero a julio de este año tienen registrados 466 hechos viales, la mayoría de conductores de motos.

Las motocicletas están dando muchos problemas; la mayoría de los accidentes donde se involucran estos vehículos suelen ser fatales, agregó, por eso es recomendable portar el equipo de seguridad.

Apuntó que el mayor número de accidentes se presentan los fines de semana, y está ocurriendo un fenómeno que no se veía en el casco urbano: Las volcaduras de automóviles.

“En lo que va de enero a la fecha se han presentado alrededor de 10 volcaduras dentro de la ciudad, y eso es algo que no se veía antes; es por el exceso de velocidad y el alcohol”, expuso.

Dijo que es por falta cultura por parte de los ciudadanos, quienes algunos no respetan las señales de tránsito.

“Hemos realizado campañas de prevención repartiendo 800 volantes, porque falta mucha cultura por parte de los ciudadanos”, concluyó.