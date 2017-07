Pumas vuelve a ganar en CU

La última victoria felina en el Olímpico Universitario había sido el 5 de marzo frente a Santos en el Clausura 2017, por lo que el triunfo ante los hidalguenses no sólo sirvió para comenzar la temporada con el pie derecho, sino también para cortar la racha de los Tuzos que desde el Apertura 2012 no perdían en el Pedregal.

Universidad terminó como penúltimo el torneo pasado, lo cual se lo recriminó su afición, en especial al entrenador Juan Francisco Palencia, que ante los Tuzos fue abucheado cuando fue nombrado por el sonido local.

Fue al minuto 30 que cayó el único gol del encuentro, cuando el chileno metió un disparo potente y lleno de efecto, para marcar uno, mostrando así que está completamente recuperado de su lesión en el tobillo derecho.

Pachuca, que no contó con el japonés Keisuke Honda, pues estuvo en el palco, pero sí con sus refuerzos Angelo Sagal y Edson Puch, tuvo al menos para empatar, bombardeó de centros el área auriazul, pero el último toque nunca llegó.

En Pumas también debutó como titular el t Brian Figueroa, de 18 años, en ausencia de Jesús Gallardo, quien está con el Tri en la Copa Oro.

Así, el cuadro auriazul sumó sus primeros 3 puntos del Apertura 2017 y enfrentará al Atlas en la fecha 2, mientras que Pachuca buscará resarcir el daño cuando reciba al América en Hidalgo el sábado.