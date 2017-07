No afecta lluvias construcción de casas en Obregón

Por: Francisco Minjares

Las lluvias que se han registrado en la región, no han causado retrasos en la construcción de vivienda en Ciudad Obregón, informó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción y Promoción de la Vivienda (CANADEVI), Verónica Mungarro Covarrubias.

La dirigente de esa organización empresarial dijo que los desarrolladores programan la construcción de los fraccionamientos y toman en cuenta factores como las lluvias, y eso hace que no se salgan del tiempo que establecen para entregar los fraccionamientos.

“Por lo general, cuando se empieza a construir se hace una programación y lo más fuerte se levanta en los meses cuando no hace tanto calor y no hay lluvias; ya cuando empieza a llover se está trabajando en otras cosas”, indicó.

Mungarro Covarrubias dijo que actualmente se está trabajando en 8 puntos de la ciudad y ninguno de ellos tiene cableado o tubería expuesta, eso debido a la programación que se hizo de las lluvias.

La construcción de vivienda va avanzando dentro del tiempo fijado y la proyección es entregar cerca de 3 mil viviendas para cuando concluya el año.