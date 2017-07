Llamada agradable…

… la que recibimos a redacción de Diario del Yaqui, la señora Blanca de Buelna, que se declara fan de la sección Pasión de este matutino, buenos conceptos que tiene de esta sección y agradecemos sus palabras hacia un servidor, buenas noticias las que nos dio, Lorenzo “Mi Niño” Buelna fue ascendido con el equipo de Durango, ya es gerente deportivo, pasó del terreno de juego a la oficina.

Lorenzo Buelna que tan grato sabor de boca dejó en la región, como profesional y como amateur, su señora madre no faltaba a un juego de los Yaquis y tenía una forma muy peculiar de festejar cuando su hijo hacía algo bueno en el terreno de juego.

Al término del partido entre América y Querétaro el “Piojo” Herrera dijo que Gallos no hizo nada para ganar, aun así Querétaro se llevó los tres puntos al arrancar el Torneo Mexicano de Futbol, el “Piojo” debe hacer ajustes inmediatos para mejorar en su equipo, viene de una muy mala racha en pretemporada.

Tigres y Atlas comenzaron la temporada a tambor batiente, el primero goleó 5-0 a Puebla, el segundo 3-0 a León, el futbol mexicano arranca en un momento que la Selección Mexicana se juega su pase a la final de la Copa Oro, hoy enfrenta a Jamaica, un partido bastante difícil para los de Juan Carlos Osorio, Estados Unidos tratará de pasar sobre Costa Rica para acceder a la final, comprobado, la taquilla es lo que le importa a los organizadores y todo está planeado para que el equipo de las barras y las estrellas y el Tri jueguen la final, pero la última palabra la tienen Jamaica y Costa Rica.

La postura de la Liga Mexicana del Pacífico sobre el anunciado de la Mexicana de Verano es que están trabajando para su afición, todavía no dan un comunicado oficial y los directivos y la presidencia de la Liga guardan silencio, el presidente del circuito, Omar Cañizales anda por rumbos de Nueva York está en reuniones con MLB buscando lo mejor para esta liga, pase lo que pase este circuito será más fuerte y el espectáculo va a aumentar ,así tengan que sacrificar algunas reglas que hay hoy en día, la próxima junta de presidentes esperemos que sea pronto, será muy sustanciosa de ahí saldrá la postura oficial de la liga.

Vaya reunión el día de ayer con puro caballón, Marco Antonio Rodríguez estuvo al frente de esta camada de cronistas deportivos y buenos amigos del beisbol, la mera verdad si invitaran al señor Pablo Santini a esta reunión no sabría qué hacer porque se habló solamente de beisbol y el único tema que tiene el señor Santini es futbol, hubiera recibido el rechazo total de los presentes. Mucho gusto saludar al mero jefe Miguel Cebreros Cervantes, un gusto estrechar su mano y recibir un abrazo de este señorón que tanto quiero, sin menospreciar a los demás, me dio mucho gusto saludar a todos y cada uno de los presentes, los nuevos Luis Felipe García de León, Boby Díaz, faltó el buen amigo Chemalito Parada pero la del próximo mes no fallará, el que amenaza con asistir es el doctor Fragoso, de los que faltaron también el doctor Samuel Wong, Panchito Pérez Díaz y algunos más que se sumarán el próximo mes.