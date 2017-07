Este día no hay actividad hípica en los diversos carriles de la región,…

… por lo que carrereros y aficionados podrán pasar el domingo con la familia y así prepararse para el maratónico evento del próximo 30 de julio de San Isidro.

Ese día, el “Majestuoso” nos presentará 15 sensacionales competencias, por lo que las emociones están garantizadas desde las dos de la tarde.

La gerencia de San Isidro exhorta a las cuadras participantes a que cumplan con el horario que se les asignará, porque de lo contrario se tomarán medidas muy estrictas para que en este evento y en los siguientes haya buena organización.

Sí se puede, amigo carrerero, sólo es cuestión de que todos pongan su granito de arena para que el evento luzca enormidades, ya que en el programa figuran grandes competencias, carreras de mucho pique y hasta las clásicas “tacuachadas” que tanto sabor le ponen a los eventos.

Lo ideal sería que cada carrera se jugara entre los 20 y 30 minutos, de lo contrario empieza a perderse tiempo entre un compromiso y otro, un vicio que no se ha podido eliminar en San Isidro.

Es por eso que en este evento se les está recalcando en que cumplan porque de lo contrario se cancelará el compromiso.

Muchos pensarán que al cancelarse algún compromiso la carrera se podría jugar al final, pero no, señores, amarre que no esté en tiempo y forma no se juega.

Pero en días pasados nos surgió la siguiente duda: ¿Qué pasaría si un ejemplar está listo y su sayo no entra?

El cancelar el compromiso solamente afectaría a la cuadra cumplida, por lo que se acordó que la percha que no respete al horario pactado, deberá de pagar la carrera.

En caso de que no sea así, San Isidro tomará medidas drásticas y muy posiblemente no volverá a jugar en sus instalaciones.

Esto va para todas las cuadras, señores, así sean perchas grandes o chicas, o carrereros muy conocidos, la cosa es pareja, por lo que las cuadras Unión-San Isidro deberán de poner el ejemplo.

EL POLLO VS. EL HUÉRFANO

En amarre de último momento, tenemos que El Pollo se topará con El Huérfano en 200 metros, tierra especial para que estos dos cuacos nos enseñen lo que traen en sus patas.

Anteriormente se sabía que El Pollo jugaría con El Jirafales, pero algún acuerdo hicieron sus dueños para jugar con El Huérfano, por lo que su compañero de la cuadra Sinaloense será quien se enfrente al zaino del popular “Avión”.

Duelo entre dos pencos que vienen de ganar en su última salida, donde El Pollo dio cuenta de La Princesa Zoe y El Manuelito, mientras que El Huérfano venció sin problemas a La Flica.

De hecho El Pollo le ganó dos veces a La Princesa Zoe, una en parejera y otra en tercia el pasado 18 de junio en el Taste El Júvani.

En ambas ocasiones El Pollo vino de menos a más señores, alcanzando y pasando a La Princesa Zoe para convertirse en el azote del popular Columbo.

Ya que estamos con Columbo nos informan que el amigo Juan de Dios Lizárraga ha dejado de comer, por lo que nos extrañó mucho cuando sabemos que es de muy buen diente, así que al preguntarle a la gente de Bácum nos respondieron que no quiere saber nada de caldo de pollo ni pollo asado.

En cuanto a El Huérfano se refiere, podemos recordarles que el alazán volvió a la jugada, sólo que ahora la hace con la cuadra Sinaloense, donde ha tenido buenas y malas actuaciones.

Algunos de sus compromisos han sido con La Camila con quien dividió triunfos, mientras que en el pasado evento de San Isidro le ganó a La Flica, yegua que no quiso nada con la jugada.

Hasta mañana.