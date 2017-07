Por: Demian Duarte

El éxito de Arizona y la oportunidad de Sonora

De verdad que sólo de ver dan ganas, y es que nuestros vecinos en Arizona se destaparon como uno de los más exitosos de Estados Unidos en materia de recepción de turistas, definidos estos como personas que se hospedan en hoteles y consumen servicios, alimentos, hacen compras y visitan atractivos, ya sean maravillas naturales o atracciones diseñadas por humanos, tales como parques de diversiones, casinos o incluso centros comerciales.

El hecho es que Arizona en el 2016 recibió a 43 millones de turistas, muchos de ellos (10 millones para ser exactos) es verdad residentes de ese mismo Estado que quizás vive en el sur y decidieron viajar al norte, o viceversa; otros tantos llegaron de California, Nueva York, Texas, Illinois o Florida, entre otras entidades.

Y claro tuvo su componente internacional, por que el vecino Estado es un atractivo en sí mismo para visitantes de Australia, Alemania, Reino Unido, Francia, China, Brasil, Canadá y por supuesto México.

Arizona recibió en 2016 a poco más de 5 millones 600 mil visitantes extranjeros, de los cuales 3 millones 770 mil fuimos mexicanos (y digo fuimos, porque me tocó viajar a ese Estado por distintos motivos a lo largo del año pasado), y la mayor parte de Sonora, en segundo lugar Chihuahua, en tercero Sinaloa y en cuarto lugar la Ciudad de México.

Lo más impactante de ese éxito como imán de visitantes, es sin duda la derrama económica, pues los cálculos de la oficina de turismo de ese Estado, es que se captaron 21 mil 200 millones de dólares, de modo que se logró un incremento del 3% en dinero y de 2.4% en número de turistas.

Quizá usted me dirá que es obvio, que Arizona es un Estado que lo tiene todo, desde una metrópoli como Phoenix y el Valle del Sol, que lo mismo ofrece espectáculos deportivos que grandes conciertos, casinos, compras y una enorme variedad de hoteles, además de un megaaeropuerto internacional como es el Sky Harbor que en sí mismo lleva al vecino Estado un enorme volumen de viajeros.

También me alegará que los vecinos tienen grandes atractivos naturales como el Gran Cañón, el Valle de los Monumentos, Sedona, sus bosques, lugares para esquiar, el desierto, ciudades como Flagstaff o Tucson y un sinnúmero de llamativos, y creo que tendrá razón.

De hecho los sonorenses que somos de los principales clientes en turismo de Arizona, tenemos una suerte de romance con el vecino Estado, siempre lo tenemos en el tope de la mente y muchos hacen planes para ir a visitar Arizona 1, 2, 3 o 4 veces, al año, hay quienes van y hacen sus compras del super, o quienes de plano viven de tiempo compartido entre Sonora y Tucson o Phoenix.

Sea como sea hay que aprenderle a Arizona, porque mire, a pesar de una gran ventaja que ellos nos llevan en materia de desarrollo de su industria de servicios, en Sonora no nos quedamos atrás en cuanto al atractivo de nuestro Estado, en especial por su belleza y diversidad de escenarios.

Recientemente me di una vuelta por Puerto Peñasco y aproveché para visitar El Pinacate, reserva de la biosfera, pero más allá de ese destino que curiosamente es favorito de nuestros vecinos de Arizona porque es su playa más cercana (y por lo barato que les resulta ante la carestía del dólar frente al peso), la verdad es que en Sonora tenemos una gran oportunidad de ligarnos a ese monstruo que es nuestro vecino del norte, en materia de turismo y es mucho muy importante aprovechar las estrategias de promoción conjunta que se han establecido con el concepto de la Megarregión, pues ahora se vende a Sonora y Arizona como un todo, desde bosques para esquiar y su gran metrópoli, hasta las famosas compras, pero también la experiencia del Mar de Cortés.

En esa estrategia es que veo una oportunidad para Sonora, que hoy recibe una décima parte de los turistas que tiene Arizona, algo más de 4 millones de visitantes, y que en su economía tiene algo así como el 8% del producto estatal puesto en ese sector. Sólo si nuestro vecino comienza a derivar algo de ese flujo de turistas para este lado, podremos ver la gran diferencia.

Ahora también hay trabajo por hacer en Sonora, para empezar hay que terminar el famoso home port de Puerto Peñasco, hay que acabar con la eterna reconstrucción de la carretera de 4 carriles, pero también en cada negocio enfocado al turismo, y en cada atractivo y establecimiento, tenemos que aprenderle al líder, al nuestro exitoso vecino, que ha logrado la excelencia en atención a sus clientes y que ha conseguido por lo tanto ser muy exitoso.

Piense usted, por qué le dan tantas ganas de irse se shopping y turismo a Arizona, y luego respóndase a sí mismo qué nos falta de este lado.

La respuesta es clara y directa, y es que es necesario que demos el extra en pulir nuestros escenarios y establecimientos, pero también en darle al cliente —en este caso el turismo— lo que quiere de nuestro Estado.