Después de un fin de semana en la que no hubo actividad hípica en el sur de Sonora, entramos a la semana previa, señores, de lo que será el evento de este domingo de Carril San Isidro.

Por: David Vázquez

FARMACIA SAN MARTÍN CABALLERO, donde encontrará todo para su caballo en medicamentos y accesorios. Cajeme y Jalisco. Tel: 413-02-47.

Fecha muy esperada por toda la afición, ya que en otras ocasiones los carrereros viajan hacia Navojoa, Empalme, Guaymas o Hermosillo para ver justas, sólo que en esta ocasión no hubo actividad en los tastes cercanos a Ciudad Obregón.

Donde sí hubo jugada fue por rumbos de Taste El Gitame de Santa Ana, donde la carrera súperestelar la sostuvieron El Piloto de la cuadra La Capilla de Nogales, ante El Amo de la percha Kino, ejemplares que se midieron en 200 y 275 metros, en duelo donde El Piloto le concedía el desquite a El Amo.

Mucho se decía del cuaco de la cuadra Kino, quien se presentó en inmejorables condiciones, sólo que a la hora de la verdad El Piloto resultó ser mucha pieza al blanquear con facilidad a El Amo en 200 y 275 metros.

GNX HORSE. Nutracéuticos Especializados para caballos, suplementos vitamínicos y minerales. Encuéntrelos en la farmacia San Martín Caballero.

Con esta victoria, El Piloto deja en claro que sigue siendo un caballo de respeto, pues si hacemos memoria ese moro le ganó a El Amarillo y Bandido de Amores.

EL FANTASMA VS. EL INDIO

Hablando de otro moro, tenemos que El Fantasma de la cuadra Portón se declara listo para lo que será su compromiso ante El Indio, duelo pactado a jugarse en 150 metros, en amarre de mucho interés para ambas perchas.

Incluso podemos decirles que un duelo de mucha polémica, pues tanto Pepe Heredia como Columbo quieren demostrar que su caballo es mejor que el rival, sobre todo porque los dos ejemplares venían jugando con frecuencia en el Taste El Júvani.

Ya que mencionamos, El Júvani les informa que dicho inmueble cerró sus puertas, escuchándose que sus directivos estaban divididos y por consiguiente se decidió mejor no realizar eventos para evitarse conflictos entre sus mismos integrantes.

Retomando la carrera ente El Fantasma y El Indio, tenemos que los expertos en la materia le dan su voto de confianza al moro de Pepe Heredia, pues para empezar se ve más fino, además que ha tenido mejores actuaciones que el retinto de Columbo.

NAKED FISH… El mejor sport bar de la ciudad. Cuenta con sabrosos mariscos frescos y cocinados, además de deliciosos sushis, cortes finos y gran variedad de platillos. Allende esquina con Colima. Reservaciones 169-66-30.

Desde la estampa, cuida y hasta clase domina El Fantasma, señores, por lo que Columbo y compañía deberán de haberse aplicado para que El Indio brinde su mejor actuación para sorprender a su adversario.

Y si le agregamos que El Indio está frío, pues todo luce más difícil como para que el retinto de Columbo pueda imponerse a la hora de la verdad.

CARNICERÍA LUGO… Lo mejor en puerco, res, quesos y más. Interior Mercadito Unión, local 71. Contamos con carnitas y chicharrones los sábados y domingos.Cel. 6441-79-35-20.

Como antecedentes de estas bestias, tenemos que El Indio no ve acción desde que jugó con El Cochero, carrera donde el alazán del amigo Wilfrido Lugo le sacó paleta en 150 metros.

Tras esa competencia se decía que El Indio jugaría con El Tirano, sólo que dicho compromiso no se concretó.

Por su parte tenemos que El Fantasma no conoce la derrota, moro que ha dado cuenta de caballada como El Gacho, El Güero Palma, así como en una tercia donde venció sin problemas a El Ceja Güera y El Pilareño, respectivamente.

GASOLINERA NÁINARI… Si busca litro exacto en su gasolina, vaya a California y Náinari donde le despacharán litros completos. Una empresa más del Grupo Gómez.

El Fantasma, señores, no ha sido exigido todavía, ejemplar que seguramente tiene mucho que dar, por lo que El Indio podría ser otra víctima más en su corta, pero brillante trayectoria por el sur de Sonora.

Hasta mañana.