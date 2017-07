Buscan corporaciones generar confianza

Por: Francisco Minjares

Las corporaciones de seguridad que se encuentran en el Municipio, buscan generar confianza a través de los acercamientos que están teniendo con la ciudadanía mediante brigadas y eventos de proximidad, aseguró la secretaría de Desarrollo Social en Cajeme, Denisse Navarro Leyva.

Explicó que tanto la Gendarmería, como la Policía Estatal y otras corporaciones de los tres niveles de Gobierno tienen acercamiento con los ciudadanos para generar confianza y, además, recabar información sobre las necesidades de seguridad que se tienen en las colonias.

Esto forma parte de los trabajos de prevención y se lleva a las colonias focalizadas, en donde se imparten pláticas, muestran vehículos y se acercan a la ciudadanía, además que el Ayuntamiento aporta programas culturales, deportivos, de prevención, entre otros.

Navarro Leyva indicó que el tema de la seguridad es algo que le compete a todas las dependencias, y la secretaría que ella preside ya está trabajando a través de comités de participación ciudadana y eso les permite canalizar los casos que no puedan atender directamente ante las instancias correspondientes.

“El tema de seguridad pública no es ajeno a nadie, menos en este tiempo, y estamos haciendo una agenda en conjunto con las instituciones, todas las dependencias y las corporaciones, para irnos a donde están los grupos vulnerables, donde ya sabemos, por ejemplo nosotros que manejamos los comités de participación ciudadana, y hemos detectado ciertas situaciones que no nos correspondan como desarrollo social, poderlos canalizar para trabajar en conjunto”, puntualizó.