AQUÍ… SAMAYS… ANTES de reanudar estos riegues,…

Por: Gilberto Gárate

… que por largos años se habían hecho ya tradicional cada domingo tanto para amigos, como para seguidores del beisbol Interclubes, y que cada semana se daban a la tarea de leernos, habremos de explicar aunque brevemente los motivos de nuestra ausencia y ello se simplifica en uno sólo: Las vacaciones anuales de nuestro amigo ARMANDO VALENZUELA, amo y señor de esta sección, en donde se inserta nuestra colaboración. Lo demás es lo de menos, así es que ya tarde, el día de ayer ARMANDO se comunica para la pregunta de rigor, bueno palabras más, palabras menos, así es que tomamos nuevamente la alternativa y aquí estamos y a nuestros miles de lectores nuestras disculpas y el susto ha pasado. ¡uf!

ASI es que, por lo pronto y retomando lo nuestro que es el beisbol Másters que GRUPO SAMAYS organiza, les diremos que debido a las lluvias que últimamente se han dejado sentir en nuestra región, principalmente por allá por rumbos de la Unidad Interclubes, habrá que estar atentos para que no nos caiga más agua, cuando menos la noche del sábado o el domingo por la mañana, pues de ser así, habrá de suspenderse esta cuarta jornada. Dos cosas entorpecen el desarrollo de un buen desempeño en el terreno de juego. La primera, que de llover definitivamente no se juega y la otra que la mayoría de los jugadores en una circunstancia por vías de sí o no asisten, así es que lo mejor es suspender, en el caso citado líneas arriba; definitivamente es lo mejor y todo mundo enterado está y así es que tanto jugadores como los demás componentes de este evento avisados estamos ya.

DEJÉ pendiente un pequeño detalle sucediéndome hace unos días. Y es que al asistir a hacer el pago de Megacable, haciendo fila para realizarlo, mi vecino en la fila de pronto me dice que ÉL es un asiduo lector a estos riegues, y que los domingos no se pierde los aconteceres del beisbol Interclubes. Se presenta como RUBÉN GAXIIOLA; me dice ser pariente de FERNANDO del mismo apellido y también de Alfredo Vega, así es que el saludo para don RUBÉN GAXIOLA, quien, por cierto, recordó un pasaje escrito un domingo anterior del joven aquel que quiso prepararse en tres oficios, pero sus padres no se lo permitieron porque, según ellos, por no ser aptos para un joven, sino para afeminados. Y al no dejarlo ser lo que le nacía, así se quedó. Como joto. ¡uf! Qué recuerdos de este amigo RUBÉN de todas formas desde aquí mis saludos y desde luego mi agradecimiento por seguir el rollo de estos riegues, invitándolo a estar en esta frecuencia.

LAS series para hoy, si las circunstancias lo permiten, estarán así en esta cuarta jornada LOTERÍAS DON DIEGO visita a CARDENALES en Campo BAKETONES, YAQUIS VALLARTA visita a CHEYENNES en Campo YORIS, y GUAYMAS visita a SAMAYS D’SASTRES en Campo del MORELOS, mientras que el ampayeo se reparte así: RUBÉN FONTES al Campo BAKETONES, ADÁN VELÁSQUEZ al Campo MORELOS y ROSENDO PIMIENTA al Campo YORIS, mientras que los anotadores acomodados por don AURELIO GRAJEDA.

MIENTRAS tanto, y a pasos lentos, pero seguros avanzamos en la organización de la décima edición del torneo en Mazatlán, que también promueve y organiza GRUPO SAMAYS. Y es que los razonamientos de los elementos invitados es que aún falta mucho (última semana de octubre) para este evento. Y no les falta razón, pero los que nos han acompañado y saben de la responsabilidad de asegurar tanto el autobús, como el hospedaje SÍ lo entienden y ya se han comprometido con los primeros aportes como ya se han hecho. Así es que, señores invitados y que ya dieron el SÍ, hay que apurarle. En fin, son los primeros avisos, esperando la comprensión total. POR LO, pronto hoy todo mundo tiene ya su convocatoria más su carta invitación y la demás documentación correspondiente a esta décima edición que, incluso, ya tiene su nombre, mismo que en unos días más daremos a conocer oficialmente, pues es un elemento que a SAMAYS le entregó sus mejores logros en el terreno de juego y bien merecido lo es, creo yo, este reconocimiento. Por cierto, el envío de la referida documentación se las hicimos llegar vía correo electrónico lo que nos da esa facilidad y ahorro de tiempo, con esta socorrida modernidad, pero todos menos uno, y estos son los de PUERTO VALLARTA, pues el “Chino” PÉREZ (tenía que ser este batalloso amigo) se resiste a entrarle al mundo de la tecnología. Háganme ustedes el favor. En fin, si sí falta mucho, pero…

A CONTINUACIÓN, y a propósito de tecnología, algo que leímos por ahí de un ocurrente cibernético que dice así: “NO VIVAS DANDO TANTAS EXPLICACIONES; TUS AMIGOS NO LAS NECESITAN, TUS ENEMIGOS NO LAS CREERÁN Y LOS ESTUPIDOS NO LAS ENTIENDEN”. ¡uf! y recontra ¡uf!

DÍAS atrás, ya de regreso de la unidad al centro, en nuestro segundo lugar de reunión en donde la música en vivo nos reconforta de los álgidos y malos momentos, nuestro buen amigo “BALTA” OLIVAS nos sorprendió subiéndose al estrado para entonar algunas melodías y lo hizo más que bien, además dedicándoselas a un tal Gilberto Gárate; entonces, la sorpresa para mí fue mayúscula.

En fin, agradecidos con este andarín Sr. Olivas, quien, como ya lo dijimos antes, es el que le pone el adicional a la diversión del beisbol Interclubes con la venta de quinielas; además, unos pesillos a nadie le caen mal en los bolsillos. Gracias, pues, amigo “BALTA”, que siempre está al pendiente de las mejores series y como no, si ahí está lo fuerte de sus quinielas. ¡Grrr!, qué quemadón; no faltará quien diga.

Bueno, breves pero sustanciosos en este regreso del fantasma, así es que finalizamos con nuestro viejo, trillado, pero gustado colofón: PÓRTENSE BIEN DE DOMINGO, Y SI NO… ¡INVITEN! A donde sea. ya que el día estará especialísimo y cuándo no, ¿verdad?