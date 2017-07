Programa nacional de teatro escolar… La formación de las nuevas generaciones

Por: Jesús Carvajal Moncada.-

En este mes de julio se cerrará la convocatoria emitida por el Instituto Sonorense de Cultura para el envío de proyectos teatrales dirigidos a estudiantes de educación básica, principalmente. Esta iniciativa forma parte del Programa Nacional de Teatro Escolar, el cual se realiza de manera conjunta por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es conducido por la Coordinación Nacional de Teatro y las Instituciones Culturales de cada Estado del país.

El mencionado programa pretende acercar a los niños y jóvenes al teatro, estimular la producción teatral en el país, crear fuentes de trabajo para la comunidad artística de cada Estado y estimular la formación de nuevos públicos, entre otros objetivos importantes. Además, pone mucho énfasis en cada artista o compañía deberá contar con los derechos de autor de la obra que se presentará. De hecho, una parte del presupuesto asignado al proyecto seleccionado, que asciende a 479 mil pesos, va dirigida al dramaturgo.

El grupo artístico se compromete entonces a ofrecer 60 funciones, enfocándose precisamente en sujetos de los diversos niveles de educación básica. Es importante señalar que no se requiere incluir en el elenco a niños y jóvenes necesariamente. Sí se exige en cambio que la compañía tenga una trayectoria importante en el campo teatral. Esto si bien no garantiza el éxito de una propuesta al cien por ciento, sí provee la confianza de que la agrupación seleccionada será capaz de cumplir con los compromisos establecidos.

En relación con temáticas que deseen abordarse, no hay especificaciones en la convocatoria, lo cual indica en principio una libertad de elección, aunque sí se agrega un apartado donde se lee que “El Comité de Selección está facultado para hacer recomendaciones sobre la elección del texto y en general, sugerir cambios pertinentes de acuerdo con las características del grupo y la comunidad escolar a la que se dirige”. A ello se agrega la presencia de un especialista en teatro para niños y jóvenes, con la finalidad de acompañar el proceso creativo del grupo. Lo anterior puede verse como una intromisión en el trabajo de una agrupación, pero es evidente que quienes otorgan apoyos económicos consideran de gran importancia el supervisar el montaje escénico y que éste no llegue a transformar los objetivos originales del proyecto y dejé la impresión en el público de que se trata de un producto de baja calidad.

Además, hace unos años surgió una polémica acerca de una obra de teatro dirigida a jóvenes en donde se abordaba el amor entre homosexuales. Tal vez la temática no era en realidad para despertar una amplia controversia, pero los grupos conservadores, como suelen hacerlo, empezaron a cuestionar al respecto. Y aunque el proyecto siguió adelante, se revisó y acordó una mayor rigurosidad en cuanto a tomar en cuenta la edad del público asistente.

Aunque suponemos que existe una mayor apertura social ante temas polémicos, es de esperarse que las autoridades culturales de Sonora intentarán que los contenidos propuestos lleven a los jóvenes a reflexionar de manera divertida y sean, por tanto, accesibles para el nivel cognitivo en el que se encuentran.

El Programa Nacional de Teatro Escolar cobra relevancia no sólo por el hecho de llevar una producción teatral a las escuelas, sino porque acerca a los niños y jóvenes las posibilidades de esta disciplina artística, como medio para la transmisión de valores y reflexión acerca de temas específicos; también, como una forma de desarrollar la expresión verbal y corporal en general, las competencias cognitivas, e incluso, como medio de vida si se desea abordarla en su dimensión profesional. Por ello es pertinente el establecimiento de convenios con instituciones educativas y así los estudiantes, además de ser espectadores, estén en posibilidades de incursionar en el campo de la actuación.