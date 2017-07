Ponen a la venta PPV de “Canelo”-GGG

Una vez anunciado que los boletos para la pelea del 16 de septiembre en la T-Mobile Arena de Las Vegas entre “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin se agotaron, Golden Boy Promotions anunció que ya están a la venta entradas para ver la cartelera de pago por evento en circuito cerrado, con un costo de 75 dólares.

El circuito cerrado se ha convertido en un éxito en las peleas del “Canelo” Álvarez desde hace unas peleas, y esta vez no esperan otro resultado dada la magnitud del encontronazo entre 2 de los mejores pesos medios en el mundo y también miembros del ranking de los mejores Libra por Libra.

Esta vez la pelea se podrá ver a través de este sistema en los salones de los hoteles Bellagio, MGM Grand, Mandalay Bay, The Mirage, Monte Carlos, New York New York, Luxor y Circus Circus, lo cual habla del impacto que espera la compañía de Óscar de la Hoya para esta contienda.