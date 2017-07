Permanecen sólo 2 haitianos varados en Nogales

Mónica Miranda

Sólo dos Haitianos permanecen a la fecha en las áreas de regulación de Nogales, Sonora, esperando el permiso para cruzar a EU, debido a que algunos prefirieron retirar los trámites para retornar o bien permanecer en municipios de Sonora, indicó Juan Manuel Hurtado Monreal.

El delegado del Instituto Nacional de Migración, dijo que lograron ingresar al vecino país alrededor de 300 haitianos a principio de año y posteriormente quedó una población flotante de alrededor de 120 migrantes provenientes de aquel país.

Sobre la situación legal de estos dos haitianos, señaló que no pueden ser asegurados para su deportación hasta que concluya el trámite que interpusieron para el cruce fronterizo.

“Los que quedan ya tienen ingresado un documento ante nosotros, ya que cualquier persona que llegue a nuestras instalaciones o a iniciar trámite de documentos, no pueden ser asegurados en ese momento”.

Mencionó que desde diciembre de 2016 iniciaron con la regulación de papeles, pero al no ver avance pronto se desesperaron y comenzaron a retirarse. “Algunos de ellos dijeron que se iban a regresar a Brasil porque tienen familiares allá, algunos de ellos iban a buscar en otro Estado a ver si podían continuar el trámite, eso no quiere decir que no estén físicamente en el Estado, pero han retirado los papeles”.