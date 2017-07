Misión cumplida, amigo

¿Sabes, anciano?, imagino que por allá donde te encuentas, has de estar diciendo: ¡Puras pendejadas se vuelve ese chingado Rogelio!”, y me parece escuchar que dices: “¿Cómo está eso? Si decía que no era mi amigo y ahora ai anda haciéndome dizque homenajes”.

Ya, en serio, César Valenzuela, ahora sí podemos decir quiénes fuimos tus amigos, tu pueblo: San José de Bácum, y en fin todos aquellos quienes de veras te quisieron:

¡Misión cumplida, Maestro!

Cuando te ausentate físicamente, después que el Esteban “Cuota” te despidiera -a capela-, con una de tus canciones, hicimos el compromiso de que un buen día (no sabíamos cuándo) tendríamos que perpetuar tu memoria.

Las cosas se nos fueron dando poco a poco. Primero, una velada en la cancha de tu pueblo, con el esfuerzo y entusiasmo de esas buenas personas de ahí: El Tony, Pepe Ramírez, Rodolfo Domínguez, Norma Reyna y otros amigos tuyos, sin faltar tus intérpretes de siempre, Esteban, Lupe López, Julio y César, el maestro Fonseca, Panchico Acosta, tus compadres Angelina y Manuel, Ramón Castro, Anita y Carmen, sin faltar Justino Jaime en la conducción.

Después estuvimos con el “dictador” Ramón Íñiguez, quien estaba terco en hacerte compañía, cosa que afortunadamente no logró. Durante una noche esplendorosa, en la Plaza Álvaro Obregón, se hizo todo un programa musical para recordarte, con José María Cerecer en la conducción, aquí en Cajeme.

Tus amigos seguíamos tercos con que un buen día, una calle de tu pueblo llevara merecidamente tu nombre. La idea propuesta en nombre de todos, fue turnada a la primera autoridad del Municipio de Bácum, quien de inmediato la aceptó. Faltaba nada más fijar la fecha.

Ocasionado, como soy, y dado que Manuel Soto me llamó para recordarme del Día del Compositor -15 de enero-, hablé con el Tony a San José y, ¿sabes, Morro? en un dos por tres se tramó todo.

Qué satisfacción para nosotros ese viernes 15 de enero, con la presencia de tus hijas Blanquita, Julia y Alejandro, reunidos en ese tu homenaje, y cumplido nuestro anhelo: perpetuar tu nombre con una placa alusiva a tu talento poético-musical.

De veras, Anciano, yo creo que te lo merecías de siempre.

Por ahí, en el entamirado, poniéndole todo el sentimiento al interpretar tus canciones, los caballitos de batalla, tus intérpretes y amigos de siempre. Y claro, tus amigos del café: Olea, Patiño, Guido Hurtado, Íñiguez y otros más que te siguieron, así como los del Comité de Eventos de San José.

Has de haber escuchado las sentidas palabras del presidente de Bácum, profesor Isaías Rivera Guillot, quien también fuera tu amigo; asimismo la persencia de mi hermano de andanzas, el escritor José Gassós, quien aunque no te conoció personalmetne, hace labor para que tu música se difunda cada día más.

¡Ah! Se me olvida comentarte que aunque el Lupe López insista en cantar tu canción “El hijo de Julián”, así “tomado y fumado”, como tú la grabaste, le voy más a tu versión, porque aunque él presuma y diga que es “jovenzón”, no la hace contigo.

Bueno, Anciano, sigue descansando, porque te repito, cumplimos contigo y, pa’ que te lo sepas, hasta de locutor la hice en tu honor.

Yo creo que si no fui tu amigo, como te decía en el café, si fui tu peón como alguna vez me dijiste. ¡Ah! También “andó” por ahí “El Rojo” con todo y mochila piñera. pues nunca trae nada en ella, pero eso sí, ya estaba “paseando” a Esteban “Cuota”.