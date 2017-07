Lástima, era amor del bueno

Por: Enrique Cázarez Zamudio.-

Precedidos de monaguillos con velas y seguidos de sacerdoes y amigos, los novios salieron del templo y el coro llenaba el cielo de hermosos y alegres cánticos.

Los recién casados se situaron en el lugar principal del gran salón y los celebrantes se sentaron sobre almohadores de seda en sillones de terciopelo; toda la estancia fue ocupada por una multitud ansiosa de dar la enhorabuena a la preja.

Prepararon la mesa los criados, y los invitados empezaron a brindar mientras los músicos serenaban los ánimos tañendo sus instrumentos. El tintineo de las copas de cristal se mezclaba con el retumbar de los tambores. Unas muchachas se pusieron a bailar con gracia, moviendo sus ágiles cuerpos al compás e la música; todos las miraban encantados sin dejar de beber.

En pocas hora lo que había sido una alegre y simpática ceremonia nupcial, se convertía en una fiesta profana y bullanguera. Por un lado, un muchacho intentaba hablar con una señora, pero a causa del vino le resultaba difícil recordar las hermosas palabras que había pensado decirle. De cuando en cuando, un anciano pedía a los músicos que tocasen otra vez la canción de sus viejos tiempos; una mujer mayor coqueteaba con un hombre desconocido para “tentar” a un contrincante; una mujer casada aprovechaba la ocasión de que su esposo andaba ocupado con la bebida para conceder una cita a su amante; era tanto así, que hasta la radiante novia buscaba con la mirada a un muchacho que se encontraba solo al otro lado del salón. El novio, que era un hombre ya maduro, dejó sola a la novia y empezó a pasear entre los invitados y a beber con ellos, con lo que añadía leña a la hoguera de su embriaguez. La novia hizo una señal de “ven” a un muchacha y esta se sentó junto a ella, miró la novia para todos lados y luego le susurró con temblorosa voz: “te ruego, compañera, en nombre de nuestra amistad, que vayas a decirle a (¿?)… que me espere en el jardín debajo del sauce grande dile que recuerde nuestro pasado, pero he de confesarle un error, date prisa y ruegale que vaya. Ella llevó el mensaje y él respondió: “la esperaré en el jardín debajo del sauze grande”.

Poco después, la novia hizo lo propio. Escabuyéndose entre los embriagdos asistentes, llegó al jardín cuidando sus espaldas como una gacela que huye de un lobo. Cuando estuvo con el muchacho, lo abrazó y le dijo sollozando: —Vengo sin venda, me la he quitado de los ojos y puedo ver la verdad, porque me han mentido diciéndome que querías a otra y siento haber obrado precipitadamente. La que me dijo lo hizo para que yo me casara con su primo, si es que buscas a quién culpar si estoy casada con un hombre que no amo y que no me ha tocado aún. Tú eres el único a quien yo quiero como mi marido y estoy dispuesta a seguirte hasta la muerte. Démonos prisa, amor mío, salgamos de este lugar al amapro de la noche. Vámonos a la costa a tomar un barco que nos lleve a tierras lejanas, donde nadie nos conozca y que nos dejen vivir tranquilos el resto de nuestros días. Vámonos ahora, para que al amanecer estemos ya lejos del enemigo. Tengo suficientes joyas como para poder vivir feliz el resto de nuestros días… ¡Pero… háblame! Mírame a los ojos. ¿No oyes cómo gime mi alma y cómo llora mi corazón?—. El muchacho la escuchaba atentamente, pero su interior, la honra libraba un duro combate… La honra que consuela el alma hizo que su voz fuera más tranquila que el murmullo de la vida, y tras un largo silencio, el joven levantó la cabeza, luego contestó con voz muy queda: —Vete de aquí, ya es tarde”. Vuelve antes de que los invitados te vean conmigo y sepan que estás traicionando a tu marido, así como me traicionaste a mí durante mi ausencia—. Cuando la novia escuchó estas palabras, se estremeció y dijo llena de dolor: —No me eches de tu lado diciendo que te he abandonado, porque no hay nada que pueda separarme de ti, ni siquiera la muerte—.

El novio, fingiendo falta de interés, la separó de su lado y contestó: —Retírate o haré que venga la gente a este jardín y te pondré en ridículo ante Dios y ante los hombres. Permitiré a la mujer que amo se ría de ti y que se sienta orgullosa de su triunfo—. Y mientras luchaba por librarse de sus brazos, aquella mujer, esperanzada, cariñosa y suplicante se convirtió en una leona que ha perdido a sus hijos.

—¡Nadie me vencerá nunca, ni me arrebatará lo que más quiero!—.

Dicho esto, sacó un puñal que llevaba escondido en su vestido de novia y se lo clavó al muchacho en el pecho con la rapidez del relámpago. Cayó él sobre la hierba y la novia se inclinó sobre su cuerpo sin soltar el puñal manchado de sangre. El muchacho, con temblorosa voz alcanzó a decir: —¡Acércate a mí! Ven, no me abandones ahora que la vida es más debil que la muerte y más frágil que el amor nuestro, pues me has librado del dolor de vivir sin ti. Deja que bese esa mano que ha roto las cadenas y que me han dado libertad. Bésame y perdona mis errores, pues fui yo el que me alejé de ti. Pon tus manos ensangrentadas en mi pecho y cuando sientas que mi alma suba al cielo, coloca ese puñal en mi diestra y di que he sido yo quien me he quitado la vida. Nunca había querido tanto a nadie, como a ti. Es más noble mi confesión que haber huido contigo—. Se llevó las manos a su herido corazón y exhaló su último suspiro con la misma tranquilidad que si hubiera entrado al más profundo de sus sueños.

Sus gritos histéricos resonaron en los oídos de los convidados. Se precipitaron hacia la puerta y salieron mirando por todos lados. Cuando vieron la trágica belleza de la escena que formaba la novia llorando sobre el cuerpo de su amado, la muchacha les miró y les dijo entre amargos sollozos: —¡Acérquense, no teman al fantasma de la muerte! ¿Dónde está esa mujer que traicionó a mi amado diciéndole que lo quería? ¿Donde está la que creyó que me vencería? Y tú, ignorante esposo, que compraste mi cuerpo que jamás poseerás y porque eres el símbolo de esta desgracia, mira lo que obtendrás—. Y alzó la novia hacia el cielo el puñal que sostenía y lo dejó caer con sus dos brazos hundiéndolo en su pecho. Acercó su cuerpo al de su amado, depositó un beso en sus helados labios y pronunció sus últimas palabras: —Vayamos al cielo, mi amor, ya hemos esperado mucho tiempo en la tenebrosa cárcel de este mundo. Que nuestro amor despliegue nuestras alas y nos eleve hacia la inmensa luz. Reclinó la cabeza en el pecho de su amado y sus ojos, ya ciegos quedaron dirigidos hacía él.