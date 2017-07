La sorpresa de la visita de AMLO a Sonora

Andrés Manuel López Obrador logró reunir a más de 12,000 seguidores durante el evento que encabezó en el Expo Forum de Hermosillo la semana pasada. Esta cifra incluye a los que se quedaron afuera y no pudieron entrar. Lo más trascendental de la visita de AMLO es que pudimos ver que su presencia crece en Sonora. Me reportan que nunca en ningún evento previo en Sonora, el también conocido como El Peje había atraído a tanta gente. Pero para ganar en el Estado necesitará al menos 500,000 votos en el 2018. Los Morenistas quieren cerrar el año con entre 60,000 y 65,000 registrados en sus filas. Y hay que darle mérito a los coordinadores del evento, entre ellos a Bernabé Arana León a quien se le vio muy activo como encargado de los invitados especiales y la logística. De hecho, al subir al templete, fue uno de los primeros a los que el tabasqueño le extendió un abrazo.

La buena noticia para AMLO es que hay una gran inconformidad contra el sistema y el gobierno del presidente Peña Nieto en Sonora, y eso le sumará votos. Muchos apoyan su propuesta, aunque no necesariamente significa que sean Morenistas. Durante la elección presidencial pasada, sus opositores vendieron la imagen de AMLO como enemigo de la libre empresa. De ahí que muchos agricultores y empresarios locales, la pequeña burguesía de casa, lo vean con cierta reserva y temor. Recordemos que específicamente en Obregón, todavía quedan secuelas del trauma de la expropiación de 1976.

Sin embargo, hay quienes la han superado. El ejemplo más claro lo dio el empresario Arturo Bours Griffith quien se sumó a su propuesta sin que eso signifique que es Morenista. Vaya que fue una sorpresa porque hubiéramos esperado esa solidaridad de parte de Rodrigo Bours pero nunca de parte de su primo, Arturo.

A nivel nacional, AMLO ha logrado ganar el respaldo de empresarios de gran talla como la mujer más rica de México, María Asunción Aramburuzabala que al igual que Bours Griffith tienen como denominador común, un hartazgo hacia el actual sistema de Gobierno corrupto. En realidad, MORENA hasta el momento se observa como la única fuerza opositora fuerte rumbo a los comicios presidenciales del año próximo.

Esta misma semana, trascendió la posible formación de un frente común a nivel nacional promovido por los líderes del PAN, Ricardo Anaya y Alejandra Barrales del PRD. El propósito es impedir que el PRI repita en la Presidencia de México. Y parece que Movimiento Ciudadano se les va a unir. A nivel local, los azules vieron con buenos ojos la creación de dicha alianza como única alternativa para no dejar al PRI que continúe. Reconocen que solos no pueden contra las mañas y el entramado articulado por el tricolor en más de 70 años. Pero no sabemos si ese frente pueda materializarse porque hay gente dentro del consejo político del PRD que se opone. Y otros lo miran sospechoso porque piensan que es impulsado por el propio PRI para descarrilar a AMLO en su camino hacia Los Pinos.

CARROS SIN PLACAS

Marcelino Pérez Arenas, el exlíder tortillero me escribe para reportarme que en una sola salida al centro contó alrededor de 38 vehículos sin placas. Algunos solo traen una calcomanía que dice PRENSA. Otros circulan con una lámina donde se aprecia una bandera de la Tribu Yaqui. Unos de plano, no portan placa alguna. Muchos más exhiben placas de la Organización Nacional para la Defensa del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA); y no lo van a creer pero otros andan muy a gusto circulando sin placas pero amparados según ellos con la calcomanía de algún partido político.

¡Vaya descaro!

Algunos vehículos son de procedencia extranjera, otros son nacionales. Algunos son unidades viejas pero otros no lo son tanto. Este no es un problema nuevo. Ya lleva como un par de décadas. A los que sí pagan placas, les enoja que haya ciudadanos privilegiados que pueden circular muy a gusto sin placas y sin pagar tenencia. Y tienen razón. Pero por otra parte, no podemos descartar que el alto número de vehículos extranjeros y sin placas sea un reflejo de la mala economía. La gente no tiene la posibilidad de comprar en un lote o agencia local. Le sale más barato que le traigan uno del “otro lado”.

Sin embargo, dado el clima de inseguridad que se vive en la ciudad, es importante que consideremos, que un vehículo sin placas con vidrios completamente oscuros, fácilmente puede ser utilizado para cometer un crimen. El propio edil cajemense Faustino Félix declaró que la mayor parte de atracos y crímenes, se cometen en este tipo de unidades. En los siguientes días, la administración municipal va a iniciar un operativo para detener vehículos sin placas y a los conductores que anden en carros de procedencia extranjera y no prueben la propiedad. Hubiera sido bueno que no se anunciara el esfuerzo porque los previenen. Y con las organizaciones como ONAPPAFA y compañía van a iniciar un registro de los que ellos tienen afiliados para saber quiénes son los dueños.

MALOSOS SE REPLIEGAN

Finalmente llegó a Obregón, la Gendarmería, esta división élite de la Policía Federal, creada para acudir a las zonas donde el crimen se ha desbordado y las fuerzas policiacas locales y estatales no se dan abasto. Y los primeros resultados se comenzaron a ver porque bajaron los asesinatos duran la primera semana que llevan en la ciudad. Me tocó ver a la Gendarmería patrullando las calles de Cabo San Lucas y los he visto en Mazatlán. Estamos hablando de dos zonas turísticas muy importantes. Y la permanencia de los gendarmes casi es constante. Usted los va a identificar porque se conducen en camionetas, traen la cara cubierta y las armas de alto calibre listas para entrar en acción. Muchos de los gendarmes son muchachos muy jóvenes. No pensamos que el consumo y la venta de drogas vayan a cesar pero sí ayudan a que no se maten ni acribillen a nadie en plena calle y a plena luz del día.

VA EN SERIO

El fotógrafo profesional, abogado y administrador de empresas quien tiene como hobby pilotear aviones ultraligeros, Julio Cibrián va en serio por la candidatura del PAN a la Alcaldía. Me lo reportan moviéndose intensamente por todas las colonias. Se puso la meta de recorrer todo el Municipio hasta octubre de 2017. Otra de sus metas debe ser convencer a los panistas de las diferentes corrientes de que él es el mejor candidato para representarlos en las elecciones del año que entra.

LE QUEDÓ GRANDE EL PAQUETE

El director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Welfo Beltrán fue vetado por CONACULTA. Se dio a conocer que CONACULTA desaprobó su trabajo y le ha negado recursos federales para traer artistas de primer nivel a los festivales de Sonora debido a que no acató las normas de contratación en el Festival Ortiz Tirado de enero pasado. Las principales razones de CONACULTA para no darle recursos tiene que ver con su falta de transparencia e incapacidad para promover la cultura en Sonora. A esto se le suma que los diferentes grupos culturales no sólo de Obregón sino de Caborca, Nogales, Navojoa y Hermosillo están enojados por la falta de atención de Welfo Beltrán. Lo tachan de no saber ni entender de cultura y no tener buen trato. Además de que es muy vengativo y tiene fama de mandar pagar para que ataquen a los promotores de la cultura que le son incómodos. Con todo los señalamientos en contra, no es muy difícil predecir que no durará en el cargo, a menos claro que cambie de actitud.

No se les olvide señores funcionarios públicos que su trabajo es servir a todos, no sólo a unos cuantos de sus amigos. Recuerden que su sueldo es pagado con los impuestos de todos. El trabajo de un funcionario es escuchar a todos los grupos y negociar con todos. Welfo Beltrán tardó ocho meses para recibir al director de Cultura de Cajeme, Sergio Inzunza. Flaco favor le hace también su secretario, porque lo acusan de ser muy grosero. No entiendo por qué pusieron a Welfo en el puesto si no llena el perfil. Cosas de la política.

EL EMPLEO A LA ALZA

Cerramos con una buena noticia. De acuerdo a cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, el número de trabajadores registrados va a la alza. En mayo de 2015, teníamos 103, 477; en mayo de 2016, 106,264 y para este mayo de 2017, sumaban 109,197.

Felicidades. Ahora hay que trabajar para que haya más empleos mejor remunerados para que la gente pueda elevar su calidad de vida.

Correo electrónico:

[email protected]