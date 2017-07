La Riviera Maya (1)

Por: América Pina Palacios.-

Hace ya doce años que tuve el gusto de conocer Cancún y disfrutarlo como si hubiera sido una ciudadana más de su municipio, gracias a la hospitalidad de mi querida amiga Leydi Ix Pech. De ahí nacieron tres escritos que anoche me deleitaron mientras los leía, por los bellos recuerdos que trajeron a mi memoria.

Ahora, conocí la parte cien por ciento turística de la península, al hospedarnos en la Riviera Maya.

Por invitación de mi hijo, Ariel, y su esposa, Ena, se planeó el viaje desde hace tiempo, y yo lo saboreaba cada noche, pero sin imaginarme lo que allá me esperaba.

De pasadita, viajando de Cancún a Playa del Carmen o Tulum, había visto los anuncios de diversos hoteles pertenecientes a cadenas mundialmente conocidas, pero la verdad no se me antojaba mucho confinarme a uno de ellos; sin embargo, con esta experiencia, mi concepto ha cambiado bastante.

No parecía haberme levantado con el pie derecho. Primero me quedé dormida por la mañana y eso me hizo sentirme angustiada; rápidamente salí de casa acompañada de mi tía Mari, y Gracias a Dios, llegamos a muy buen tiempo al aeropuerto, pero nos tenían la sorpresa de que el viaje estaba sobrevendido, así, en vez de las 8:40 saldríamos a las 10:40 y como también estaba sobrevendido, finalmente, nos “aventaron” al vuelo de la 1:40. Si, con la nueva ley tienen que darte algo a cambio, pero mire usted: Nos dieron 320 pesos a las dos para una comida, y ésta costo 560 pesos; le juro que no comimos “pechugas de ángel”; y sí nos regalaron un boleto redondo, pero en cambio pierdes un tiempo que ya tienes pagado en el hotel al que vas. En fin, no le veo mucha ventaja, preferiría que hubiera más formalidad en las líneas aéreas.

Sin embargo, llegar a Cancún y encontrarme con el abrazo de mi hijo, hizo que se me olvidara todo lo demás.

Nuestro viaje de traslado del aeropuerto al hotel duró casi una hora, cincuenta kilómetros para ser exactos, pero entrar y ver el majestuoso lobby con la selva un nivel más abajo, el murmullo de una fuente de la que nacía un pequeño río artificial y sobre todo, la buena noticia de que nuestras habitaciones estaban en el primer nivel, esto compensó la distancia recorrida.

Era ya tarde y aun no comíamos, así que mi hijo llevó nuestras maletas e iniciamos nuestro recorrido hasta el comedor, una distancia más o menos de 250 Mts. lo que para mi tía y para mí, era una hazaña; sin embargo, todo lo hermoso que teníamos a nuestro paso, aminoró la distancia y al final logramos acostumbrarnos.

En el segundo nivel hacia abajo, disfrutamos de la cantarina fuente que nos refrescó en más de un momento de bochorno, las habitaciones por supuesto estaban climatizadas, no así las áreas generales que eran inmensas. En diversos puntos se encontraban parejas de guacamayas domesticadas, que tranquilamente posaban con nosotros para las fotos, a la vera del río, se encontraban algunas tiendas, ya sabe sólo para ver los aparadore$.

El terreno es inmenso, se le ha quitado espacio a la selva con diferentes construcciones habitacionales para diferentes categorías de huéspedes, las albercas están también clasificadas y un poco lejanas, hay que esperar un transporte interno para poder llegar a ellas, mismo que si lo deseábamos, nos llevaba hasta la caleta en la playa; el hotel ha privatizado para sus huéspedes ese fragmento de litoral, algo que sabemos es anticonstitucional, y sin embargo se hace.

La boca de la caleta, previsoriamente ha sido protegida por una malla gigante, que impide el paso de peces y escualos de gran tamaño, evitando así los sustos a los nadadores; en la parte alta a un lado, el restaurante de mariscos que hizo nuestras delicias y hacia el otro extremo a corta distancia, una construcción maya con la característica ventanita al centro, donde a cierta hora del día, la luz del sol ilumina totalmente el interior del edificio.

Mi hijo me hablaba de un show muy profesional, y sí, había un teatro de muy buen tamaño, como para unas 200 personas, techado por las frecuentes lluvias, donde noche a noche se presentaban magníficos espectáculos, de baile y canto, así como alegres grupos musicales; aledaña, una placita donde dos o tres veces por semana los artesanos montaban sus puestos y vendían su producción.

Además del comedor que se encontraba abierto y surtido en un horario bastante amplio, por la noche se podía elegir entre varios restaurantes para la cena: italiano, mexicano, oriental, taquiza. Visitamos el italiano y el mexicano, los dos excelentes, sólo que en el mexicano compartían la cocina con el italiano, les quedaba lejísimos a los meseros y las órdenes llegaron cuando casi nos dormíamos.

Y aquí, el azote de los twitewros y facebookeros: no hay wi fi por parte del hotel, hay una pequeña cafetería en el lobby inferior donde al hacer consumo, te dan derecho por una hora solamente para utilizar su wi fi. Así que gracias a Dios, olvidé que traía teléfono, tomé muchas fotos, pero no pude enviarlas hasta días después.

Ahí mismo, recibiendo la humedad de la fuente, se ubicaba un bar, que por las noches presentaba también buenos músicos interpretando, principalmente, jazz, con un pequeño espacio para bailar que se aprovechaba cada día. Unas veces escuchábamos saxofón y otras guitarra.

Sin excepción, el personal del hotel fue sumamente amable, sobre todo, porque nosotros a la usanza sonorense, no dejábamos de saludar a todo mundo y eso nos permitió establecer una relación armoniosa con quienes nos atendían a nuestro alrededor, cuando la mayoría de los huéspedes los tenía en la categoría de invisibles; así, nuestras habitaciones se aseaban en las primeras horas de la mañana y siempre tuvimos bien surtidos todos los enseres necesarios para nuestra higiene, así como el refrigerador.

El hotel se encuentra contiguo al parque de Xcaret, incluso hay una “trajinera” que nos llevó a través del “río” y nos dejó en la entrada del parque; para ingresar a él por supuesto, hay que pagar una cuota más de 99 dólares, aunque aquí funciona la tarjetita mágica de la tercera edad y mi tía y yo entramos por el mismo boleto.

En cuanto logramos entrar, porque había una larga fila, nos encontramos una hacienda henequenera, montada con todos los lujos y construcción usual en estas haciendas; sus grandes portales al frente con bellas hamacas y diferentes tipos de asientos especialmente de madera. Ahí admiramos cocina, comedor, una oficina donde además de libros, cuadernos de apuntes etc., se encontraba una hermosa bandera mexicana; sala, recámara de los señores, recámara de los niños albergaba una gran variedad de juguetes tradicionales; roperos con espejos indudablemente venecianos por su aspecto acerado y muebles de maderas finas; el baño luciendo aguamaniles de cerámica o quizá alguno de porcelana, su belleza nos hizo pensarlo.

El patio, al que nos introdujmos directo por el zaguán, recuerda los patios andaluces; entramos a un cuadrado con grandes portales los cuales lucían diversas obras de arte en cerámica y madera; una variedad considerable de árboles, un templete en uno de los extremos, porque según nos indicaron, ese día habría un evento importante. La verdad el entorno invita a sentarse tranquilamente a escribir, o meditar.

Los corredores del frente se han transformado en la inevitable tienda de artesanías, que en este caso por su calidad alcanzaban altos precios. Unos pasos adelante, la iglesia, un poco sombría pero por lo mismo invita más al recogimiento que nos pone en contacto con Dios.

El parque ha cambiado mucho desde que lo conocí, ahora en cuanto entramos vimos el estadio donde noche a noche se realiza la presentación del espectáculo mexicano, muy hermoso y profesional, asombroso por la cantidad de artistas que participan y el sesgo que han dado a la coreografía; iniciando un camino histórico que va desde la conquista hasta el momento actual, viajando a través de la música, danza, canto; dejando un agradable sabor de boca como la sorpresa con la danza de “Los viejitos” ; los ejecutantes con su atuendo de ancianos brincan durante su danza y por las máscaras que ocultan sus rostros, todos pensamos serían jóvenes; pero no fue así, todos son varones de cabeza blanca y edad ya avanzada, aunque ágiles como muchachos.

El final de la función, realmente espectacular, con caballos en el escenario, banderas, música la más mexicana que pueda imaginarse y lo más sorprendente para mí, como relámpagos incandescentes, una bandada de guacamayas. ¿Cómo las adiestrarían? ¿Aquí no llegarían con la ley de protección a los animales?

Al salir caminamos en una obscuridad parcial a la vera del “río” que nos conduce al hotel, numerosos guardias van sacando sus lámparas para mostrarnos el camino, porque vamos con mis nietecitas, la carreola, y dos ancianas discapacitadas. ¡Qué descuido el mío! Olvidé comentar que la familia en total éramos: cuatro damas, dos pequeñas, y mi hijo Ariel que como moderno Quijote, nos hizo favor de cuidarnos en todo momento. Dios lo bendiga y lo proteja por muchos años. Gracias, hijo.

Pues por la mañana, antes de las 12:00 horas, debemos entregar la habitación. Cambiaremos de hotel, las vacaciones aún no terminan. Pero ese ya es otro relato. (Continuará).