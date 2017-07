In memoriam: José Luis Cuevas

Es lamentable el deceso del pintor neofigurativo, escultor y escritor yucateco José Luis Cuevas el pasado 3 de julio en la Ciudad de México. Aún recuerdo su pasada visita a Cajeme, dictando conferencias magistrales. Al platicar con él, mostró cierta nostalgia en su mirada al referir: -He llegado a la edad avanzada (75) pero voy a entregarme a la expresión artística el resto de mi vida: ¡No quiero morir!, le indico a mi esposa Beatriz todos los días y ella contesta: “Vas a vivir cinco años más”-.

Su gran popularidad inició con su autorretrato vestido de mujer, su Mural Efímero, sus dibujos de “pesadillas”, el artículo periodístico-manifiesto “La Cortina de Nopal”, su columna y libro “Cuevario”. Sobresalió por haber iniciado el movimiento de “La Ruptura” con jóvenes pintores emergentes de su generación contra el arte sociopolítico del muralismo mexicano, el neoindigenismo y la pintura nacionalista posterior a la Raza Cósmica y estética vasconcelista, (José Vasconcelos) para introducir el arte moderno de la ciudad de Nueva York por su hegemonía mundial en el comercio del arte desplazando a la ciudad de París y convertir al Distrito Federal en una meca de arte comercial que influenció mucho a la juventud tapatía.

Recuerdo verlo caminar por la calle Londres de la famosa Zona Rosa del Distrito Federal y exclamar entusiasmado: ¡Ahí va Cuevas! Los estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara al viajar por la ruta turística hippie Guadalajara-Oaxaca-Yucatán e Isla Mujeres en el Mar Caribe a finales de 1960. Para estar adentro del incipiente movimiento del arte moderno más importante del país y tener libertad para pintar en las tendencias Cubismo, Abstracciones, Figurativo, Expresionismo y Arte Popular a ritmo de rock and roll californiano.

Al respecto, el artista José Luis Cuevas comentó: -Inicié “La Ruptura” contra Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, buscando la libertad de expresión plástica y un ¡No! a la continuidad. Fue peligroso meterse con ellos, porque recibí agresividad de Siqueiros y ataques críticos por la periodista Raquel Tibol; Rivera andaba armado en el edificio de Bellas Artes y no deseaba que nadie le comiera el mandado-. Acto por el cual el suplemento de México en la Cultura, creo, lo tachó de “L’ Enfant Terrible”.

-Con una vida intensa de experiencias realicé cientos de dibujos, porque mi obra es lo vivido y no producto de mi imaginación… Las vivencias son importantes para el artista, se aprende de la propia obra en la cultura del arte-, refirió él al preguntarle sobre su vasta creatividad artística.

Pero, como la evolución del arte no controla el tiempo, en los 1970, se suscitó el inédito rompimiento de la siguiente generación contra -Los Rupturos del pedante Cuevas y su arte fresa de feas imágenes grotescas y fantasmales”-, para pintar el arte Psicodélico de San Francisco, California, como contracultura al sistema de vida vaquero texano, chilango, charro tapatío y chero sonorense para crear la belleza existencialista con más libertad y ajena a cánones establecidos.

-Lo que menos tienen mis obras es ser bonitas… Están relacionadas a la muerte debido a mi niñez enfermiza que me orilló al dibujo autodidacta y a la lectura; son interpretaciones de las prostitutas de San Miguel, personajes de manicomios y moribundos… Arte que se conoce lleva a la fama y les aseguro que frente a una obra mía no la han visto antes por ser original… Me llevaron a Europa, a Estados Unidos y a América Latina donde gocé de la miel del triunfo-. Explicó su postura ante estudiantes de Arquitectura en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme es el 2008.

Y tuvo razón por las decenas de premios y homenajes nacionales e internacionales recibidos en bienales, universidades, museos y gobiernos de distintos países.

-Hoy los artistas jóvenes mexicanos trabajan con más libertad pero hay una crisis de creatividad, están peor y mejor hubieran seguido al muralismo y no al arte moderno…Tres generaciones de continuadores haciendo lo mismo… Hay mujeres bonitas, pero no son estéticas… El artista no copia, debe tener visión propia de la existencia y son babosadas la de los artistas conceptuales-, exclamó cuando se le preguntó sobre la situación del arte moderno del nuevo milenio en México.

Después de una pausa, relató el dicho popular entre los defeños: “¡Me pinta como a Cuevas… de la tiznada!”, y la anécdota cómica de cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró una exposición ordenando a su ministro le aconsejara sobre los autores: “¡Claro, este es un Picasso y ese un Matisse…!”, le indicaba hasta pararse frente a otra obra y presidente ordenar: -Déjenme sólo, ¡Este es un cuadro de Cuevas!- “No señor, presidente, es un espejo! Ja, ja, ja.

Por su hermosura femenina, la vedette de la farándula nacional y oriunda de Vícam Estación, Rossy Mendoza, fue su musa para una pintura de caballete, misma inspiración tuvo el pintor vernáculo de Estación Corral, Juan Buitimea(+), quien en pláticas afuera de su chiname, refirió: -A Cuevas lo conocí cuando anduve en la farándula, en la Zona Rosa y al pintar a la hermosa Rossy Mendoza en un desnudo artístico en los 1960: Cuevas lo miró, pero creyendo que los yaquis somos esotéricos, con una navaja desgarró un poquito la pintura para conocer su técnica: ¡Era acrílico! Ja, ja, ja. A Cuevas le gustó mi trabajo y a mí su pintura, pero no lo que hace hoy porque parecen pesadillas.- (Continuará).