Fétidos olores despide el asunto…

… ese del exgobernador de Veracruz, JAVIER DUARTE DE OCHOA, sobre el desecho de pruebas por parte de los jueces, al grado que de los más de 400 millones de pesos de desvíos que lo acusaban, sólo lograron acreditarle 38 millones, que si se tratara de regresarlos, con todo lo que se robó le sobra y le requetesobra. De por sí las cosas se empezaron a ver mal desde que le permiten llevar a cabo un divorcio simulado, para salvar la mitad de sus bienes que le corresponden a su ahora exesposa y que además por ley son inembargables por su naturaleza patrimonial. Ahora nada más falta que de un momento a otro salgan con que el uñas largas saldrá bajo fianza, no manchen. Y no lo duden ni tantito, porque debemos recordar que cuando entró ENRIQUE PEÑA NIETO al poder presidencial, en determinado tiempo dejaron en libertad a RAÚL SALINAS DE GORTARI, hermano incómodo del expresidente de la República CARLOS SALINAS, que impulsó decididamente la candidatura de Peña Nieto, como parte que es del Grupo Atlacomulco. O si nos queda duda, vamos recordando el caso de la liberación descarada y deshonesta de aquella secuestradora francesa FLORENCE CASSEZ que delinquió en México y con el pretexto de que se le violaron sus derechos humanos, mas la presión del Gobierno de su país, tuvo que ser liberada, luego entonces si se toman en cuentan estas violaciones, los Ceresos iban a quedar solos. Y ya para finalizar, la cereza del pastel fue la liberación del conocido narcotraficante RAFAEL CARO QUINTERO y creo que hasta a don NETO FONSECA, también lo echaron fuera o le dieron prisión domiciliaria. Por eso no debemos llamarnos sorprendidos en caso de que don Javier abandone el reclusorio………….

Pero tampoco huele muy agradable, el hecho de que el INE al aplicar multas por diversos motivos, pero principalmente por rebasar gasto de campaña en las pasadas elecciones, le haya aplicado la mayor de 158 millones a MORENA, luego le siguió el PAN con 139 y en tercer lugar el PRI con 135. ¿Le cree usted al INE, amigo lector, lectora? Yo tampoco…………….

Tal y como se lo pronosticamos ayer al que le está yendo como en feria es al padrecito blasfemo TOMÁS HERRERA SECO, por el desgarriate que dejó en la entrevista radiofónica que ofreció en la que confesó públicamente haber tenido relaciones íntimas sin importar el sexo de la pareja y que siempre llevaba un condón a la mano por si brincaba la liebre. Además se pasó por el arco del triunfo el celibato y se batió en él ante los micrófonos. Esto originó que se le cayera el puesto de administrador que le habían dado en la Parroquia de San Pedro El Saucito, después de haberse reintegrado al servicio religioso tras fungir como guía espiritual en el sexenio padresista. Pero además la Iglesia emitió un boletín donde se explica que el curita lengua suelta será investigado y de seguro las consecuencias no le favorecerán.

Y para rematar nos llega información fidedigna en el sentido de que la nota sobre sus actos inmorales, ya fue publicada en uno de los medios de comunicación preferidos del Papa FRANCISCO, uno de los primeros que lee por las mañanas, así de que esta historia negra para el clérigo seguramente dará más de qué hablar, por lo que bien vale la pena estar atentos por la relevancia del tema, ya que estamos hablando de una ofensa grave a la Iglesia católica, la organización religiosa más grande y respetable del mundo, por eso al curita gallego le ha llovido en su milpita, al grado que con tanta agua se le están secando las matas. No es que le deseemos la mala, pero todo apunta a una posible excomunión………..

El hecho de que en Cajeme, a pesar del clima de violencia que se ha vivido en los últimos tiempos, se haya incrementado la generación de empleos, como lo informó ayer el secretario municipal de Desarrollo Económico, RAÚL MONTES ELIZONDO, implica que el alcalde FAUSTINO FÉLIX CHÁVEZ, está haciendo bien las cosas, pero además implica que somos muchos más los buenos que los malos que descomponen el ambiente. Y por si fuera poco, aquí queda comprobada la teoría aquella de que se han matado entre ellos (quienes se dedican a actividades ilícitos) y la planta productiva sigue adelante. Por fortuna con la presencia de la GENDARMERÍA, los crímenes han bajado drásticamente, porque ya van para dos semanas y sólo les han tumbando uno en Villa Bonita y el que encontraron encobijado cerca del Ejido Guadalupe Victoria, que comparados con la serie de crímenes casi diarios que había, son mucho menos.