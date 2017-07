Encuentro con los pimas

Tenemos salida, -anunció el profesor Pedraza-; prepárense porque mañana vamos a conocer gente especial.

Así de parca fue la información que los subordinados de la Misión 127 recibimos en Maycoba. Pero, ¿qué era prepararse? ¿Acaso debíamos ir armados?… Lo único que requerimos al día siguiente por la mañana fue estar pendientes de la hora de salida; aquello era en sí la preparación solicitada. De ese modo, sin más indumentaria que la ropa de vestir, dejamos el caserío de Maycoba y tomamos el camino con rumbo al norte.

Lo primero que descubrimos, fue que de las montañas de ese rumbo bajaba el arroyo, el cual maliciosamente parecía evitar el paso por el asentamiento humano. Porque subía hacia el oriente, desviaba el curso para el sur, y luego se descolgaba hacia el poniente para volver las aguas al sur… con rumbo a Yécora.

Al poniente del arroyo norte descubierto, admiramos la pista de aterrizaje. No era algo especial, diríamos. Parecía una simple brecha que no iba más allá de los cien metros. Estaba cercada con alambre de púas, igual que una parcela de cultivo. Y, para más hacer notar la poca importancia del bien comunitario, adentro pastaba un burro.

-¿La pista? –expresó con admiración la maestra Minerva-; ¿y cómo es que dejan que ese animal esté adentro?… ¿No sabrán lo que puede pasar si baja una avioneta?

Tenía razón la compañera; muy claro estaba el anuncio de una posible desgracia. Pero, como no teníamos respuestas que tranquilizaran la inquietud, encogimos los hombros y seguimos caminando hacia la montaña que, en aquel momento, parecía abrir las fauces para engullirnos.

¡Qué suerte!… Apenas habíamos dejado atrás la pista de aterrizaje, cuando descubrimos la silueta de un hombre que iba a nuestro encuentro. Aquello significaba solamente, que la brecha de terracería que llevaba a Moris, Chihuahua, era transitada.

En esas reflexiones íbamos, admirando el paisaje que le bosque nos ofrecía, cuando inesperadamente la silueta del hombre desapareció como fantasma. Por más que ocho pares de ojos penetraron la distancia de sesenta metros al frente, el caminante se esfumó.

-Vaya, vaya… estamos descubriendo espantos –declaró el maestro Timoteo-.

Al seguir parloteando, admirando el entorno paradisíaco que veíamos por primera vez, pronto olvidamos el incidente del “fantasma”. Lo recordamos, cuando las compañeras Minerva y June se replegaron para buscar protección cerca de los maestros.

-Ahí está un hombre –cuchichearon.

-¿En dónde?…

-Ahí… ahí –insistieron.

Qué cosa tan extraña y digna de mencionar; no había sido fácil detectar al hombre, a pesar de que sólo estaba repechado contra unas rocas y plantas de poca altura. Su ropaje, su silencio, su quietud… lo hacían invisible prácticamente, ante los ojos inexpertos de los maestros misioneros. Aunque no detuvimos el paso, nos dimos cuenta de la actitud medrosa, y de lo bien que se valía de la naturaleza para camuflarse, a pesar de estar al descubierto.

Unos metros más adelante el jefe Pedraza detuvo el paso y dijo: Por aquí me dijeron que estaba la entrada… por aquí.

-¿La entrada?… ¿La entrada para dónde? –respondimos.

El maestro no contestó por lo pronto. Detuvo la búsqueda, sonrió, se limpió el sudor, y, hasta entonces explicó: Me informaron que por este rumbo viven los pimas.

Aquella fue la primera vez que escuchamos la palabra, refiriéndose al grupo étnico de la sierra baja de Sonora. Estábamos recibiendo una lección de historia al natural… nosotros, los que apenas en el plano individual sabíamos de lo nuestro. Y sólo acatamos a preguntar: ¿Pimas?

-Aquí en Sonora –explicó el profesor-, se conocen varios grupos étnicos. Entre ellos están: yaquis, mayos, guarijíos, pápagos, seris, ópatas… y los pimas que vamos a conocer. Porque estamos en la tierra de los pimas, en la pimería baja.

Después de la lección no esperada, y de caminar sobre una vereda sinuosa durante unos veinte minutos, nuevamente hizo alto nuestro guía. “Por aquí debe ser” –dijo.

Con esa declaración, siete pares de ojos se unieron a la búsqueda de alguna vivienda; callaron los jóvenes misioneros con el fin de escuchar la posible algarabía de niños, o de perros ladrando. Pero, a pesar del esmero, todo se descubría en silencio; las montañas parecían por primera vez visitadas. Ni una brecha marcaba rumbo; nada indicaba la presencia de seres humanos, todo era paz, tranquilidad, como aquella conocida de los cazadores.

Luego de observar detenidamente el espacio, de buscar indicios durante cinco o diez minutos tal vez, un compañero hizo un movimiento y se tocó la nariz; un leve aroma denunciaba una fogata. Entonces, al pensar en la fogata, las miradas buscaron la evidencia sobre las copas de los árboles.

De ese modo descubrieron que, en la parte alta de aquella ladera que ocupaban, se levantaba una leve serpentina de humo. Sonrieron sin cruzar palabra, y definieron el rumbo. Casi, casi en abanico avanzaron en aquella dirección, esperando encontrar la choza desde la cual escapaba la indiscreta hebra de humo.

Así iban, moviendo la mirada desde las alturas al piso de la empinada cuesta, sorteando piedras y árboles… cuando inesperadamente atrás de unos matorrales toparon con terreno limpio, con una mujer y un hombre que los miraban con recelo, con un pequeño que se escondía atrás de una piedra y, con un perro silencioso e indiferente.

De haber sido una choza regular lo que encontraron… hubieran visto un techo rústico, un chiname y una puerta desde luego, y la dicha puerta, abierta posiblemente, les hubiera indicado un alto, luego de hacer un saludo y pedir permiso para entrar; pero aquello era un patio natural, mancillado por el hombre… apenas por la necesidad del aseo.

No había más techo que unas ramas vencidas de los árboles; las paredes eran el vacío mismo, invisibles; los posibles muebles eran rocas que permanecían desde siempre en el mismo lugar; los dueños… los habitantes del sitio, eran hijos de la intemperie, cuyo mundo literalmente les pertenecía. El cielo abierto era de ellos; las montañas les pertenecían; el sol del día, la oscuridad de las noches también; todo era de ellos. Del espacio habitado podían salir en cualquier dirección; podían mirar y solazarse en la contemplación del entorno, sin fronteras cardinales; pero, desde atrás de aquellos matorrales donde se escondían, también podían acechar a los intrusos, como posiblemente lo hicieron, antes de que los maestros hicieran alto adentro de su territorio familiar.

-Hola –dijo el jefe Pedraza-; buscamos al señor Eugenio Rascón.

-Silencio.

-Somos maestros de la Misión Cultural…

-Silencio.

En tanto el jefe pretendía obtener información o hacer plática, el personal hacía inventario de los haberes patrimoniales: Una olla de peltre en mal estado, dos platos y una cuchara, estaban cerca del fogón hecho de rocas. El resto de las pertenencias deprimentes que la familia tenía… era el perro indiferente, que seguía quieto en su echadero.

Ya de regreso, le hicimos comentario a doña Elvira Ponce Duarte: “Visitamos una familia de pimas”. Ella dejó de hacer el negocio de la cocina, sonrió y dijo:

-Ahí enfrente viven unas mujeres pimas; yo soy pima, pero mi padre es de los Ponce, por eso soy blanca y habladora.

Aquellas palabras fueron una revelación, y callamos. Habíamos ido al monte para buscar información, y ahora resultaba que ahí la teníamos, justo en la cocina de la primera mamá postiza que nos atendía, en la aventura misionera.