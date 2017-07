Por: José María Ruiz C..-

Juan y Alberto paseaban en coche por la ciudad. No tenían mucho qué hacer, simplemente recorrían los bulevares en busca de novedades. El día finalizaba, una tenue, pero firme oscuridad se instalaba y refrescaba un poco el asfalto.

Eran un par de muchachos con algunas ideas locas. Se escudaban en su juventud para cometer algunas tropelías y retar a la autoridad. Estuvieron dando vueltas en ese auto que tanto le gustaba conducir.

Vamos a cenar algo, que ya traigo hambre –dice Juan con cierta premura.

¡Órale! Me parece bien. Cómo ves si vamos a la taquería “La escuincla” –propone el inquieto chaval que pilotaba la unidad.

Sale, pero acelera para llegar antes de que se acaben.

Alberto mete el acelerador y rápido, como suponiendo que se acabaría el mundo, llegan al estacionamiento del restaurante. Pero se encuentran con que todos los espacios para los coches ya están ocupados; sólo está libre el destinado al área para discapacitados.

No te preocupes, esto no es un problema para mí –dice Alberto–, aquí me estaciono y ahorita verás lo cojo que estoy.

Estaciona el coche en el lugar para discapacitados y se baja renqueando. Así camina, torciendo el tobillo y reprimiendo una carcajada. Atraviesan el amplio estacionamiento e ingresan a la taquería sintiéndose los amos y señores de las mejores ocurrencias.

Al llegar a la mesa estallan en carcajadas y se sueltan riendo hasta las lágrimas. En su fuero interior, Alberto se felicita a sí mismo por haber resuelto ese pequeño problema con tal audacia y creatividad. Una vez que se les pasa el ataque de risa piden unas cervezas y cenan con apetito voraz.

Al terminar de cenar, Alberto intenta levantarse y se da cuenta que su tobillo está retorcido de forma autónoma. Una mirada a su amigo revela el terror que está por sentir.