Un día maravilloso para Diana que entre la multitud disfrutaba de su obra, pues se exhibían sus cuadros que con tanto amor y dedicación habia pintado. Su rostro reflejaba alegría y emoción, pero sus ojos brillaban de una menra muy especial. Su brillo daba muestra de un llanto reprimido, porque había despreciado a un hombre que le suplicaba un poco de su amor. Ella, tan inalcanzable para Luis, que la amaba y admiraba profundamente, y que unas horas antes de la exhibición de pinturas le había demostrado una vez su amor. Luis suplicó verla antes de la presentación, Diana aceptó.

El lugar de la cita fue en el privado de un restaurante. Ella llegó puntualmente, un tanto nerviosa por la adrenalina y por lo que podría pasar en ese encuentro.

Al llegar Luis, se saludaron en forma amable, aunque no se daba una conversación real, se respondían con frases cortas. Diana parecía algo desesperada y con algo de prisa por retirarse del lugar.

Luis la tomó de la mano y le dijo:

-Diana, sabes que eres una mujer hermosa, que me encantas y me vuelves loco; muero por abrazarte, besarte y por estar a tu lado.

-¡Estás loco!, ¡qué te hace pensar que yo siento lo mismo por ti! No te niego que eres un hombre que me atrae mucho, pero no creo nada de lo que me dices, apenas me conoces.

-Con lo que te conozco me es suficiente para saber lo maravillosa que eres, y lo que más deseo es compartir mi vida contigo.

Diana, sin decir nada, sacó de su bolso un cigarrillo, lo encendió y aspiró frecuentemente dando muestras de nerviosismo. Está enamorada perdidamente de aquel hombre.

Luis le tomó de la mano, le dio un beso con suavidad. Diana cerró los ojos sintiendo los deseos de que la tomara en sus brazos y perderse en ellos con el más dulce y apasionante momento. Luis se acercó a ella y le dio un beso suave y apasionado haciendo sentir a Diana el deseo de entregarse a él; sin embargo, se separó repentinamente de él.

-¿Qué pasa, Diana?-, preguntó Luis, con desconcierto.

-No creo nada de lo que dices. Sé que eres un hombre muy cálido, agradable, pero lamento decirte que no siento nada por ti, no te quiero y mucho menos te amo.

-Pero, Diana, hace un momento sentí que te entregabas a mí.

-Fue tan sólo un momento de debilidad, sólo eso. No quiero involucrarme en ninguna relación sentimental.

Luis siguió insistiendo, diciendo que la amaba mucho y que no volvería a vivir otra vida como la que había vivido con su marido durante más de diez años.

-Eres una mujer encantadora, profesional, independiente, hermosa. Cualquier hombre estaría muy orgulloso de tenerte a su lado. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo darte la felicidad que te mereces.

-Perdón, Luis, me tengo que ir. Aquí no pasó nada. Perdóname, Luis, no debí venir; no quiero hacerte daño. Debo irme.

Diana no escuchó súplica alguna y se dijo: “lo siento, pero todo el amor que pueda sentir, a partir de este momento, sólo será mío”.

-Debo irme, tengo un evento muy importante al cual no puedo llegar tarde. Cuídate, Luis, te deseo lo mejor.

Diana se retiró del lugar.

Luis, sin entender nada, la dejó partir. No entendió nada del porqué esa reacción de egoísmo de Diana. Él pudo ver que ella sufría mucho, pero también que no cambiaría de opinión.