Chantajeaba novio a Tommasi

EL UNIVERSAL.-

Sigue el escándalo entre Alejandro Tommasi y su aún esposo Óscar Ruiz, quien aunque al principio llamó golpeador al actor, éste salió a desmentirlo y hasta acusarlo de robo, daños y golpearlo.

El primer actor está lastimado no sólo físicamente, sino también dolido porque no se esperaba que su marido enloqueciera a tal grado de destruirle la casa y hasta agredirlo en la cara, heridas que casi lo hacen perder un ojo. Así lo reveló en entrevista, donde contó que Óscar mostró una selfie sin un diente, pero en realidad “se colocaba una carilla que se pegaba con Kola Loka. Además, rompía las puertas de su departamento y le rompía sus premios”.

Tommasi insistió que él nunca le pegó, por el contrario, él era presa de las agresiones físicas que le hacía Óscar: “Estoy casi perdiendo el ojo, estoy en tratamiento, aquí están mis gotas que me recetó la doctora, yo no sé qué le pasa, si siempre lo ayudé, en verdad me duele, en verdad me duele”, dijo casi llegando al llanto.