Anécdotas del ayer de Cruz Roja de Cajeme… Dos analfabetas en Cruz Roja: Everardo Tapia Urías y Rafael Cruz Lerma

Era un lunes en la tarde cuando Rafael y yo decidimos ingresar a la Cruz Roja. Después de estar con el alcalde Ángel López Gutiérrez por la misma ignorancia de ser analfabetas, fuimos a ponernos de acuerdo y a las órdenes del señor presidente municipal para ver en qué podíamos servir. Cuál fue nuestra sorpresa que el señor alcalde nos rechazó, nos dijo que nosotros buscamos una credencial para entrar al cine gratis, y como andabamos en bicicleta, la cual nos la había dado Cremería del Yaqui, donde trabajamos, eran las bicicletas 28 Hércules que nos dio el buen amigo Héctor Encinas, que por esos tiempos tenía un puesto administrativo en esa empresa.

Enseguida, los dos enfilamos rumbo a la Cruz Roja. En la entrada estaba sentado en una silla el comandante Pedro Flores Hernández, y yo le pregunté qué se necesita para ingresar a la Cruz Roja,.Y Pedro me dijo que se necesitaba una carta de trabajo y una carta de no antecedentes penales. Ya que llevabamos los papeles, ingresamos los dos a la benemérita, Rafael Cruz Lerma y su servidor, Everardo Tapia Urías.

Como no sabíamos leer ni escribir, el oficial de guardia nos ponía a barrer y a hacer mandados a la tienda. Nos daba vergüenza a los dos que las muchachas nos vieran barrer y todo porque eramos analfabetas. Ya en 1962, López Mateos abrió un programa de enseñanza nocturna y Rafael y yo ingresamos a primer año de enseñanza en la Escuela Cajeme que estaba cerquita de la Cruz Roja. Nos tocó la maestra Lupita Campa, quien nos tomaba de la mano para escribir y el contenido de las vocales para que aprendieramos y en tres meses ya sabíamos leer y escribir. Por aprender rápido, la maestra nos pasó a segundo año, hasta que terminamos la primaria y de ahí hasta la secundaria José Rafael Campoy. Cabe mencionar que cuando era analfabeta, yo tomaba los datos de los heridos en la memoria para quedar bien con el oficial de guardia; cuando la maestra Lupita me tomaba la mano pesada, sentía yo el calor humano de la docente y sentía yo que eso era la base para quitarme la venda negra de los ojos.

Gracias a la explotación que hacían los españoles en los campos cañaverales de Costa Rica, Sinaloa, en 1948, cuando supe leer y escribir, ocupé estos puestos.

Everardo Tapia Urías, miembro activo de Cruz Roja Mexicana desde el 31 de diciembre de 1961. Actualmente es coordinador del Comité de Veteranos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad Obregón.

Ocupó los cargos de jefe de ayudantes, jefe de guardias, jefe de sección, oficial de guardia, presidente de la Comisión de Honor y Justicia, presidente de Cruz Roja de la Juventud, subcomandante y actualmente se desempeña como presidente del Comité de Veteranos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Ciudad Obregón.

Recibió reconocimientos por su desempeño tanto a nivel local, como estatal, rescates de alto riesgo, y socorrista del año en cinco ocasiones.

Además, recibió reconocimiento del Centro de Recompensas de la Cruz Roja Mexicana, sede Nacional.

En 1964 asistió al simulacro de guerra al 18 Batallón de Infantería de la SEDENA.

En 1971 asistió al Primer Congreso Mundial de la Cruz Roja Universal.

Gracias, maestra, porque hoy conozco el significado de las letras.

A mi maestra Lupita, a quien recuerdo con gratitud al tomarme con su mano fina mi mano ruda de obrero, llevándola por la blancura de la hoja de papel, enseñándome a escribir para que se me abrieran los caminos de la vida, los que hoy recorro.