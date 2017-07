Alertan por estafas en créditos

Advierte CONDUSEF de empresas gestoras

Mónica Miranda

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), advirtió sobre la contratación de créditos a través de empresas gestoras, ya que no son confiables y corren riesgo de ser víctimas de estafas, indicó Blanca Alicia Rosas López.

La subdelegada de CONDUSEF en Sonora, dijo que en estos casos la instancia no puede intervenir a favor de los usuarios dado que no se realiza el trámite con una institución financiera si no a través de terceros, la única forma, señaló, de evitar ser engañados, es acudir directamente a un Banco en caso de requerir de un préstamo.

“Lo que podemos hacer es alertarlos sobre la diferencia entre un contrato de gestión de crédito y un contrato directo de crédito, además los Bancos y las financieras no utilizan intermediarios para otorgar créditos, ellos analizan de manera directa con el usuario su capacidad económica haciendo un estudio socioeconómico”.

La compañía gestora se anunció en medios de comunicación para la Gran Feria Anual del Crédito que se llevaría a cabo del 6 al 9 de julio en un conocido hotel de la ciudad.

Algunos perjudicados pagaron hasta 80 mil pesos de seguro para recibir un préstamo de casi tres millones de pesos.

El día que tenían que acudir a recoger el crédito en cheque, el personal de la empresa no se presentó en el hotel donde fueron citados los aspirantes.