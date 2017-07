Ahora que acaban de pasar las fechas tradicionales…

… de Navidad, Año Nuevo y Día de los Santos Reyes, se registraron escenas penosas y hasta tristes, con matices dramáticos, en no pocos hogares mexicanos.

Hubo padres que tuvieron que llorar de rabia y de impotencia porque no tuvieron para comprarles a sus hijos ni un modesto juguete.

Familias que no alcanzaron para organizar una sencilla cena de Nochebuena cuando menos decorosa y tuvieron que conformarse con el clásico plato de frijoles en agua y sal y si acaso, un par de tortillas de harina…

En una vivienda de la populosa barriada de la Colonia Bondojito, en México, una iracunda señora puso al marido como palo de perico. Sólo faltó que lo hiciera ceviche para la cena de Reyes, porque el hombre, harto de la ruina, de la inflación y de la carestía, cuando vió a sus dos pequeños hijos, varoncito y mujercita escribiendo sus cartitas a Santa Claus y los Reyes Magos, les aclaró paradas en tono fuerte:

-¡Ya estuvo suave, excuincles! Se acabó la economía FICCIÓN, el engaño y la mentira. Los Reyes Magos no existen, el santoclós es un borrachón que inventaron los judíos y la Nochebuena es la más mala de todas…

La vieja no pudo soportarlo y estalló a su vez:

-¡No seas desgraciado José Antonio, lo que no debiera existir es el Litrón de Kakardí que te estás empinando ni las huitlacoches que te zumbas con tus amigotes, méndigo viejo cruel con los pequeños…!