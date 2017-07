Aborto institucional;…

… el Sistema Nacional Anticorrupción ciego, sordo, sin olfato y sin miembros para operar contra el enorme monstruo de siete cabezas a punto de asfixiar al cuerpo de la nación

Mientras las cúpulas gobernantes continúan festinándose en la impunidad al haber convertido al Estado de derecho en el más efectivo para el ejercicio de sus vergonzantes fechorías

Contra la ilusa esperanza de empezar a ver tan siquiera la puntita de otra página de la historia de esta pesadilla sexenal, a unos 545 días de llegar a su fin, tras aberrantes decisiones, programas y reformas estructurales aprobadas en general contra el bienestar de más de 120 millones de mexicanos, acaba de ser inaugurado el Sistema Nacional Anticorrupción, en medio de la peor crisis institucional registrada durante los últimos 87 años de gobiernos posrevolucionarios, en cuya lánguida marcha, de entrada se ha empezado a notar estar igualmente atascado en el pestilente lodazal por donde ha venido transitando este multicuestionado régimen presidencial; dicho esto, al ser ese nivel donde las bandadas de políticos y funcionarios multicolores se han venido moviendo para convertir con sus negativas acciones a este país en un maloliente chiquero, siendo pues por definición casi imposible se pueda tan siquiera tentar al pesado y peludo monstruo de la corrupción, de por sí enraizado hasta lo más profundo –Atlacomulco – del en descomposición cuerpo de la nación y mucho menos, como enunciamos líneas arriba a cinco meses de entrar el régimen en la recta final de su mandato; en donde se ha registrado el mayor número de asesinatos de periodistas, el secuestro, la censura y la amenaza contra los medios de comunicación no ha tendido comparación a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde igualmente amplias regiones del país, se encuentran minados por miles de fosas clandestinas con restos de líderes políticos y sociales, guardias blancas, autodefensas, con el pretexto de la persecución y muerte de los barones, sicarios y malandrines de la delincuencia organizada, en cuya batida hasta la fecha no se ha aclarado la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Municipio de Iguala Guerrero y los 49 inocentes infantes de la guardería ABC, de Hermosillo Sonora, vergonzosamente traslucido hasta la superficie social como un pleito entre las cúpulas gobernantes por la enésima lucha por el poder del Estado, por lo mismo, solapado una y otra vez, por las ignominiosas razones de Estado, el sacrosanto Estado de derecho y el institucional juicio de amparo, como la principal tapadera para derivar la aplicación de la ley sobre inculpados colaterales e indirectamente culpables del magro acontecimiento, sombra y luto de la injusticia gubernamental. En este marco, sin magistrados y sin las debidas capacitaciones del personal operativo y con un sistema penal acusatorio caminando a tientas, a pruebas en muchas regiones por la incapacidad demostrada en sus primeras incursiones en pro de la justicia pronta y expedita, por cierto sólo con leves resultados favorables en cinco estados de la república, entre ellos el Estado de Sonora, constituyen razones sobradas para continuar en la desconfianza de no esperar mejoramientos en la aplicación de la justicia, más cuando por sobre lo ciego, lo sordo, y la falta de olfato del Sistema Nacional de Anticorrupción, permeado viene también por definición constitucional por la impunidad, al haber sido convertida la Carta Magna y las reglamentaria leyes de ella derivada, en una piltrafa institucional, un hilacho agujerado por todos lados para ser burlado por las hordas de pelafustanes, en donde coyunturalmente en estos momentos inscrito están el rata exgoberandor de Veracruz, el ruiseñor Duarte, con más de 35 mil millones de pesos acusado en el Tribunal Internacional de la Haya, desviación del erario público estatal veracruzano, reducido a menos de 40 millones desaparecidos de la Secretaría de Salud, mientras jueces y ministerios públicos de la Procuraduría General de la República, con un bonche de demandas con más de 600 millones, finalmente no las pudieron sostener, propiciando con ello al cínico ex gobernador, obtener sendos amparos, para continuar carcajeándose contra los veracruzanos y la nación entera, en un desvergonzante cinismo, en cuyo colon, igualmente están inscritos los Yarrington, el otro Duarte de Chihuahua, los Moreira Valdez y encabezando los azules, el cananense Guillermo Padrés Elías, también en un principio con faltantes de más de 40 mil millones de pesos acumulados por las bandadas de ratones blanquiazules, algunos todavía paseándose muy orondos, otros tarjeteados por la INTERPOL al haber puesto tierra de por medio. Faltando agregar en estos bandoleros, el multicuestionado asunto de la casa blanca de la gaviota, lujosa residencia de Videgaray Caso, los pingües negocios al amparo del Pacto por México, con el pretexto de las llamadas reformas estructurales, en donde igualmente están implicados los dirigentes de todos los partidos políticos, en donde hasta la fecha, zafo no están el piojo güero de Ricardo Anaya, el tragabalas, hoy tragamonedas de Jesús Zambrano y Enrique Ochoa Reza, el caricaturizado dirigente del exinvencible, por cierto en la cuerda floja por la insoportable pestilente corrupción, en cuyos mecates se encuentra igualmente enredado, como lo están los cerca de 14 mil asesinatos sin esclarecer nomás en estos últimos seis meses, las de 100 mil acumulados desde el siniestro régimen de FECAL hasta Peña Nieto y el socavón del pabellón de Morelos, 16 km de cemento hidráulico con un costo de 200 millones y la trágica desaparición de dos personas, actos por demás de corrupción y contubernio, con lo que se está pidiendo la renuncia del secretario de SCT, Gerardo Ruiz Esparza.