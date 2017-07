“Truenan” al padre Tomás

Le cancelan cargo en Parroquia de San Pedro El Saucito

Será investigado por la Iglesia

Mónica Miranda y Demian Duarte

El padre Tomás Herrera no asumirá la misión sacerdotal como administrador de la Parroquia de San Pedro El Saucito, como consecuencia de sus dichos, pues estará sujeto a un proceso de administración por su comportamiento, adelantó la sede del Arzobispado en Hermosillo, anticipó el vicario general de la Arquidiócesis de la capital, presbítero Martín Hernández Moreno.

“Está muy claro que él está como administrador, no es el párroco de la iglesia, y el administrador está en tiempo; no hay todavía un nombramiento por escrito, digamos oficial, está solamente verbal y fue el que comunicó el señor arzobispo, pero está sujeto a cambios”, apuntó.

Dijo que la Arquidiócesis no asume las declaraciones vertidas por parte del presbítero Tomás Herrera en un programa radiofónico, en el que aseveró haber faltado a las normas del celibato sacerdotal, al haber sostenido relaciones sexuales sin distinción de género.

Informó, además, que se procederá a una investigación referente a sus comentarios y la polémica generada por el tema del celibato.

“El señor arzobispo está enterado y él, de manera colegiada, va a estudiar esto y va a tomar una decisión que después será comunicada. Por último, queremos dejar muy claro que como iglesia particular de Hermosillo, no asumimos los comentarios que el padre realizó a manera personal y que no vamos a asumir ningún otro comentario de algún sacerdote que vaya en contra del clero”, indicó en entrevista.

Recordó que el lunes 17, Ruy Rendón Leal emitió un oficio interno a la Arquidiócesis en donde aparece el nombramiento del padre Tomás Herrera como administrador de la Iglesia de San Pedro El Saucito, sobre esto Hernández Moreno aclaró que no fungirá como párroco y el cargo está sujeto a remoción debido a la averiguación derivada de su comportamiento.

Recordó que el celibato sacerdotal establece que “los clérigos están obligados a observar una continencia perfecta y perpetua por el reino de los cielos y, por tanto, que es un don peculiar de Dios.

INVESTIGARÁ IGLESIA AL PRESBÍTERO

La Arquidiócesis de Hermosillo anunció que iniciará un proceso de investigación al padre Tomás Herrera Seco a partir de sus dichos y manifestaciones en un programa de radio.

Por medio de un comunicado de fecha 21 de julio, los diáconos Javier de Jesús González Mendoza, vicario general y moderador de la curia, y Martín Hernández Moreno, vicario general de Hermosillo, ambos bajo cargo del arzobispo Ruy Rendón Leal, señalaron que no comparten ni asumen los comentarios personales del mencionado sacerdote, que fue nombrado recientemente como encargado de la feligresía de San Pedro El Saucito, pues se considera contraria a la enseñanza de la Iglesia.

En el comunicado piden perdón por las incoherencias y tibieza en que se haya podido incurrir en el mandato de la iglesia, pues Jesús, señalan, está pidiendo mayor entrega y generosidad.

En el mismo tono, piden respeto a las acciones que la Iglesia realiza en el actuar respecto al celibato y la necesidad de apartar tanto a los curas como a los creyentes de prácticas que contravienen las enseñanzas de Jesucristo.

Diáconos se refieren a las escrituras de la Biblia, en donde refieren al celibato y a la necesidad de que los clérigos tengan la debida prudencia en el trato con personas que puedan poner el peligro su obligación de guardar la continencia o ser causa de escándalo para los fieles.

“Este no es un tema prohibido, por el contrario hoy se habla con libertad sobre los valores y dificultades que implica abrazarlo (el celibato) con convicción”, subrayan.

Sin embargo, al referirse al caso particular del padre Tomás Herrera, señalan que se abre una investigación en torno a la polémica generada por sus comentarios, y dicen que el arzobispo consultará en colegialidad este caso y asumirá decisiones de acuerdo con los cánones de la Iglesia.

“Corresponde al obispo diocesano establecer normas más concretas sobre esta materia y emitir un juicio en casos particulares sobre el cumplimiento de esta obligación”, señalaron citando el canon 277 del Concilio Vaticano III.