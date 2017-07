Timberwolves encuentra optimismo

Ya ha pasado más de un mes desde que los Golden State Warriors se coronaron como flamantes campeones de la NBA, pero que no haya partidos no quiere decir que no haya intriga en la mejor liga del planeta. La idea ahora es intentar descifrar cuáles equipos podrían llegar a sacudir al status quo que nos ofreció a los mismos dos finalistas tres veces consecutivas por primera vez en la historia.

Ya repasamos lo que los Milwaukee Bucks y el Miami Heat podrían ofrecer en la Conferencia Este, y hoy es el turno de los Minnesota Timberwolves en el Oeste.

Si eres como yo, llevas años diciendo que los Timberwolves están por dar el salto de calidad. Y no soy el único. Luego te encuentras con un equipo que no clasifica a los playoffs desde el 2004 y no cuenta con una marca ganadora desde el 2005, cuando Kevin Garnett formó parte del segundo equipo ideal de la NBA.

Han pasado 12 años desde aquel entonces, y una vez más les aseguro que este es el año en el que Minnesota va a volver a enamorarse del básquetbol. Esta vez hay argumentos basados en un presente no solamente prometedor, sino que legítimamente esperanzador.

Comencemos por el hecho de que Karl-Anthony Towns seguirá rumbo a un techo que no está muy lejos de su alcance. El pivot dominicano-estadounidense es la definición de un MVP en potencia.

Towns culminó la temporada pasada como el único jugador de la historia de la NBA en acumular 2 mil puntos, mil rebotes y 100 triples en una misma campaña.

Además, su valor fue tal que solamente Russell Westbrook (el Jugador Más Valioso de la temporada) y Kevin Durant (el MVP de las Finales) contaron con un número de “Victorias Estimadas Agregadas” más elevado que él. En otras palabras, Towns vale 23.2 victorias más que las que su reemplazante podría ofrecer, 0.1 más que LeBron James y 10.1 más que Paul George.

El resto del mundo se ha dado cuenta de sus proezas, y por eso él es uno de apenas un puñado de jugadores que tendrá un rating de 90 o más en la próxima edición del videojuego NBA 2K18. Kyrie Irving tiene un 90, Isaiah Thomas y Damian Lillard un 89.

Es ese tipo de éxito personal el que le permite pasar el verano divirtiéndose con Aaron Rodgers y Clay Matthews de los Green Bay Packers… Eso sí, cuando Towns baje de la nube se encontrará con que su obligación será clasificar a los playoffs en su tercer año como profesional. LeBron tardó tres, pero no quieres tardar siete como Kevin Love o nunca lograrlo como DeMarcus Cousins.