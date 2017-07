Se “destapa” sacerdote

Tomás Herrera reconoce haber tenido relaciones sexuales a pesar de su voto de castidad

Demian Duarte

El sacerdote Tomás Herrera, ex asesor en asuntos de moral y ética del Gobierno de Guillermo Padrés Elías, reconoció ante las cámaras haber tenido relaciones sexuales a pesar de sus votos de castidad relacionados al sacerdocio y sin distinción de género, pues dijo: “Lo importante es el amor, el afecto, la calidad del ser, lo demás entra en el ámbito muy privado, yo no descarto nada, la afectividad es un don, es una maravilla, no descartes género, no desaproveches”.

En una entrevista para el Programa Proyecto Puente, el padre católico, que era titular de la parroquia del Ranchito, en Hermosillo, hasta que se retiró de manera temporal en el sexenio 2009-2015 para trabajar con Guillermo Padrés en un instituto de formación de servidores públicos en cuestiones de ética y moral, reapareció esta semana, luego de que el arzobispo Ruy Rendón Leal lo hiciera responsable de la feligresía de San Pedro El Saucito, un suburbio rural de Hermosillo; sin embargo, su retorno fue todo lo polémico que se puede ser, señalando que él siempre porta un condón en la cartera para usarlo si se necesita.

Tomás Herrera sacó de su cartera un preservativo frente a las cámaras y aseguró que si lo trae es para que se use, acompañado de la frase: “Nunca digas de esta agua no has de beber”.

El párroco confesó haber tenido relaciones sexuales siendo sacerdote, de manera adecuada y limpia. Dijo que lo importante es el amor y afecto, y no si es hombre o mujer.